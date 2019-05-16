EBS'den ara tatil süreyle ilgili açıklama

İşte Eğitim Bir Sen'in yaptığı açıklama:

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tatil süreleriyle ilgili kamuoyuna bir açıklama yapmıştır. Açıklamasında, 13 haftalık yaz tatilinin 2 haftasının Kasım ve Nisan aylarında birer haftalık ara tatil olarak planlandığını ifade etmiştir.

TÜRKİYE İLE OECD ÜLKELERİ AYNI SAYIDA ÖĞRETİM GÜNE SAHİP

Türkiye'de temel eğitim ve ortaöğretim kademelerinde öğretim yılı 180 iş günü ve 36 haftadan oluşmaktadır. Toplamda iki hafta olan Ocak ayının son haftası ile Şubat ayının ilk haftası yarıyıl dönem tatili; Haziran ayının ikinci haftasından Eylül ayının ikinci haftasına kadar olan 13 hafta yaz tatili yapılmaktadır. Kademelere göre OECD ülkelerinde yıllık ortalama ilkokulda 185, ortaokulda 183 ve ortaöğretimde 180 öğretim gün sayısı olup Türkiye'de bu kademelerde öğretime ayrılan yıllık ortalama gün sayısı birçok ülke ile hemen hemen aynıdır.

OECD ÜLKELERİNDE YAZ TATİLİ ORTALAMA 11-13 HAFTA

OECD ülkelerinde yaz tatili sürelerine bakıldığında, ortalama sürenin 11-13 hafta olduğu görülmektedir. Bu süre, Avrupa'nın kuzey ülkelerinde 10 haftaya kadar düşmektedir. Ülkelerin eğitim-öğretim planlamasındaki tatil süreleri, ülkenin bulunduğu kıta ve coğrafi şartlara göre değişiklik göstermekte; dini, milli, tarihi ve kültürel günler bu tatil sürelerinin artmasında ya da azalmasında önemli rol oynamaktadır.

Yeni eğitim-öğretim yılı çalışma takviminde ara ve yaz tatili uygulamalarında değişiklik, iklim şartları ve uzun yaz tatillerinin öğrenci başarısı üzerinde olumsuz etkileri de dikkate alınarak yapılmalıdır. Öğrenmenin sürekliliğindeki verimlilik ile tatil sürelerinin dinlenmeye sağladığı katkı göz önünde bulundurularak eğitim-öğretimin ritmini bozmayacak şekilde gerçekleştirilmelidir. Öğrencilerin coğrafi şartlara göre mevsimsel olarak dezavantajlı konuma düşmemesi ve bu süreçten olumsuz etkilenmemesi büyük önem arz etmektedir.

ÇALIŞAN ANNE VE BABALARIN OLUMSUZ ETKİLENMEMESİ İÇİN TEDBİR ALINMALI

Ayrıca, öğretmenlerin de dönem içerisinde dinlenme fırsatı elde edecek olması önemli olmakla birlikte, eğitim çalışanlarının herhangi bir özlük hakkı kaybına uğramaması elzemdir. Önümüzdeki eğitim-öğretim döneminde yürürlüğe girmesi düşünülen bu uygulama konusunda, eğitim çalışanlarının ve ilgili paydaşların görüşleri alınmalıdır. Bununla birlikte, özellikle çalışan anne ve babaların bu düzenlemeden olumsuz etkilenmemeleri için tedbir alınmalıdır.

EK 1. Şekil 1 OECD ülkelerinde ilkokulda okul tatil süreleri (hafta) (2018)