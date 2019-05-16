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Tarım ve Çevre Gönüllüleri Derneği kuruldu (TACEVDER)

Ankara'da, kurucularının çoğunluğu Tarım ve Çevre mühendislerinden oluşan aralarında, Veterinerler, akademisyenler, ev hanımları, çobanlar, çiftçiler ve eğitimcilerin de olduğu 19 kurucu üyeden oluşan bir grup gönüllü; Tarım ve Çevre Gönüllüleri Derneğini (TACEVDER) kurdu.
 16 Mayıs 2019 11:45
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Tarım ve Çevre Gönüllüleri Derneği kuruldu (TACEVDER)

Ankara'da, kurucularının çoğunluğu Tarım ve Çevre mühendislerinden oluşan aralarında, Veterinerler, akademisyenler, ev hanımları, çobanlar, çiftçiler ve eğitimcilerin de olduğu 19 kurucu üyeden oluşan bir grup gönüllü; Tarım ve Çevre Gönüllüleri Derneğini (TACEVDER) kurdu.

Tarım ve Çevre Gönüllüleri Derneği'nin kuruluşu ve amacı tüzüklerinde şu şekilde yer aldı:

Öncelikle "nitelikli gönüllülük" esasına dayalı "sorumlu insan" pratiğiyle hayata ve hayatın içinde de kendi konusu olan Tarım ve Çevreye bakan dernek, Türkiye'de bir boşluk olarak gördüğü teknikle pratiği, söylemle uygulamayı nitelikli gönüllülük kavramıyla birleştiren bir anlayışla yola çıkmaktadır.

İnsanın hayati derecede ihtiyaç duyduğu, birbirini en fazla etkileyen tarım ve çevrenin kapsamı içinde olan ülke kaynaklarını israf etmeden kullanmayı ve sağlıklı bir şekilde çoğaltılarak gelecek nesillere aktarmayı, genç neslin farkındalığını ve sahiplenme duygusunu uygulamalarla geliştirmeyi gündemine alan dernek, ayrıca tarım ve çevre alanında var olan tüm paydaşları, ortaya koyacağı pratiklerde, gönüllülük esasına göre bir araya getirmeyi ve ortak faaliyetlerde bulunmayı hedeflemektedir.

Dernek; insan hakları ve evrensel hukuk ilkeleri doğrultusunda, herhangi bir ayrım gözetmeksizin aklın ve bilimin rehberliğinde yasal mevzuata bağlı kalarak; tarım, su, gıda, çevre ve hayvancılık alanında ulaşılabilir, sürdürülebilir tarafsız, şeffaf, adil, hesap verebilir, işbirliğine, gelişim ve değişime açık hak temelli çalışmalar yürüterek birey, aile ve toplum menfaati odağında insanların yaşam kalitesini artırmak, çevreyi ve doğal su kaynaklarını korumak, tarımı, hayvancılığı, kırsal kalkınmayı ve yenilenebilir enerji kaynaklarını desteklemek, doğal gıda üretimlerini esas alan organizasyonlar ve çalışmalar yapmak ve Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeleri de dikkate alarak tüm bu ilkeler ışığında tüzüğünde geçen, tarım, çevre, orman ve gıdayı kapsayan 71 maddeden oluşan amaçları gerçekleştirmek için faaliyetlerde bulunmayı hedeflemektedir.

Derneğin Çalışma Alanı

Dernek; Tarım, çevre, orman ve gıda alanında planlar, projeler yapacak ve faaliyetlerde bulunacaktır.

Derneğin çalışma alanı içerisinde gündemine aldığı ana konular ise özetle:

- Sürdürülebilir etkin ve rekabetçi bir tarımsal üretimle ilgili faaliyetler, doğal çevrenin korunması, çevre kirliliğinin önlenmesi, şehir ve bölge planlamalarında daha yaşanabilir kentler ortaya konulması, su kullanımı, gıda güvenliğini sağlayıcı ve gıda israfını önleyici çalışmalar yapmak.

- Bu alanlarda istihdamın sağlanmasına katkıda bulunmak ve ihtiyaçlar bağlamında değerlendirmeler, raporlamalar ve planlamalar yapmak.

- Suyu, toprağı, çevreyi kirleten tarımsal ilaçların sınırlandırılmasına yönelik çalışmalarda bulunmak ve alternatif yöntemler geliştirmek.

- Geri dönüşüm, yenilenebilir enerji kaynakları ve temiz enerji, hava kirliliğinin önlenmesi, orman alanlarının artırılması ve korunmasına ile yabani hayvanların korunmasına yönelik faaliyetler yapmak.

- Dezavantajlı grupların (tarım işçileri, çobanlar, sokak toplayıcıları, orman işçileri, engelliler, göçmenler vb.) kapasitelerinin geliştirilmelerine yönelik sosyal hizmetlerde bulunmak.

- İncinebilir ve dezavantajlı birey ve gruplara yönelik tarım ve hayvancılık faaliyetleri ile gelişimlerinin, sosyal uyumlarının, refahlarının desteklendiği, eğitimlerinin ve rehabilitasyonlarının sağlanacağı doğal yaşam merkezleri açmak işletmek.

- Tarımda çocuk işçilerle ilgili çalışmalar yapmak.

- Tarım işçilerinin ve çiftçilerin, kırsal bölgelerde faaliyette bulunmaları nedeniyle kendilerinin ve ailelerinin psiko-sosyal, sportif ve öğrenim anlamda gelişimleri için eğitim, her türlü sosyal-sportif ve kültürel etkinlikler yapmak.

- Çiftçilerin ürünlerini değerinde ve daha kolay pazarlanabilmesine yönelik çalışmalar yapmak.

- Sektörün ihtiyaçlarına göre üreticilerin ve tüketicilerin korunması ve gelişimleri amacıyla kooperatif kurmalarını teşvik etmek, gerekli her türlü desteği sağlamak.

- Ürün bazlı coğrafi işaretleme sistemi ve yöresel ve geleneksel ürünlerin desteklenmesine, yeryüzü bitkisel ve hayvansal gen kaynakları da dahil tüm değerli ve faydalı kaynakları değerlendirmeye ve korumaya yönelik çalışmalar yapmak.

- Tarım, çevre, gıda ve orman konularında ihtiyaç duyulan diğer araç ve gereçlerde yerli kullanımı ve üretimi destekleyici çalışmalar yapmak.

- Köyden kente göçü önleyici, kırsalda yaşamayı özendirici faaliyetlerle ilgili politika üretmek ve programlar hazırlamak.

- Sektörle ilgili projeler, politikalar, stratejiler, eğitim programları ve planlamalar yapmak ve geliştirmek, bunlar için fon desteği sağlamak üzere yurtiçinden ve yurtdışından kaynak bulmak ve bu amaçla faaliyetler yürütmek.

- Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak ve/veya yardımlaşmak.

Şeklinde çalışma ana başlıkları özetlenebilir.

Derneğin Gönüllülükle ilgili son sözü

"Zararın neresinden dönülürse kardır" söyleminin daha sonra, yani işi işten geçtikten sonra ve mecburen gündemimize girmesi yerine şimdi ve hemen gündem edilmesi gönüllülüğümüzün esasıdır.

Gönüllülüğümüzün bizi getirdiği nokta; İnsanlar doğa, çevre ve tarım ile ilgili öykülerini ve gerçeklerini ona uygun dil ve söylemle paylaşabilirlerse aralarındaki kültürel, politik ve fikirsel ayrılık duvarları yıkılır. Ve işte o zaman insanlığın beklediği birliktelikler yeniden inşa edilir. Açlığa, çölleşmeye, eşitsiz ve sağlıksız beslenmeye çareler bulunur. Ve kronikleşmiş tarımsal, çevresel ve toplumsal sorunlar için daha kapsamlı ve nitelikli çözümler sunan fikirler yağmaya başlar. Bunun sonunda ise doğanın, çevrenin ve tarımın insanlığa ortak faydası sağlandığı gibi insanlar arasında ve insanla doğa arasında da daha kalıcı ve daha sağlam bağlar kurulmuş olur.

"Bir eser genellikle içimizde yıllarca kaldıktan sonra tamamlanarak ortaya çıkar. İçimizde parıldayan şey, o an için doğmuştur. Eğer çok temiz bir değerse gelecek nesiller için saklanır." FAUST

Tarım ve Çevre Gönüllüleri Derneği (TACEVDER), kuruluşu ile birlikte üyelerine üç haftalık proje tasarlama ve hazırlamaya yönelik "Proje Döngüsü Eğitimi" vererek ilk faaliyetine başlamıştır. Derneğe üyelik ve takiple ilgili olarak; dernek amaçlarına uygun ve kurucu kadroyla uyumlu çalışmayı öngören tüm Tarım ve Çevre Gönüllüleri, hazırlanmakta olan "tacevder" Web sitesinden ve sosyal medya hesaplarından takip edebilir.

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