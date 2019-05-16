Sağlık Bakanlığı, tatilde, diyalizi uygulaması yapacak illeri belirledi
2019 Yılı Tatil Diyalizi Kapsamındaki İller Belirlenmiştir.
|16 Mayıs 2019 11:50
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SAĞLIK BAKANLIĞINDAN YAPILAN AÇIKLAMA
2019 yılında tatil diyalizi uygulaması yapacak il listesi ve Makam Onayı aşağıda yer almaktadır.
Makam Onayı için tıklayınız
İl listesi için tıklayınız
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