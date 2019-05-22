Etik Kurul, 6 aydır karar yayınlamıyor

Kamu Görevlileri Etik Kurulu, Kamuda etik kültürünü yerleştirmek, kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken uymaları gereken etik davranış ilkelerini belirlemek, bu ilkelere uygun davranış göstermeleri açısından onlara yardımcı olmak ve görevlerin yerine getirilmesinde adalet, dürüstlük, saydamlık ve tarafsızlık ilkelerine zarar veren ve toplumda güvensizlik yaratan durumları ortadan kaldırmak suretiyle kamu yönetimine halkın güvenini artırmak, toplumu kamu görevlilerinden beklemeye hakkı olduğu davranışlar konusunda bilgilendirmek için kurulmuştur.

Etik Kurul; Bilgi Edinme, Kamu Denetçiliği gibi kurumlarla birlikte Türkiye'de önemli bir işlev görmektedir.

Ancak, Etik Kurul, son 7 aydır web sitesinde hiçbir karar yayınlamamıştır.

Kurul kararlarının internet ortamında yayınmasıyla büyük caydırıcılık sağlanmakta olup, Etik Kurulunun bir an önce 5176 sayılı Kanun tarafından kendisine verilen görevleri yerine getirmesini bekliyoruz.