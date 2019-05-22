Yaz tatilinde askere gidecek öğretmenler maaş alabilir mi?

SORU: Bedelli Askerlikten yararlanan öğretmenler 21 günlük askerlik görevini eğitim aksamasın diye yaz tatillerinde yapacaklar. Bu öğretmenler askere giderken idari izinli olup maaşlarını alacaklar mı, yoksa normal statü mü işleyecek. Sözleşmeli öğretmenin sözleşmesi fes edilip dönüşte sözleşme mi yapılacak Aydınlatırsanız sevinirim.

CEVAP: Bilindiği üzere, MEB'in aldığı karar uyarınca, eğitim öğretimin aksamaması amacıyla, öğretmenler yaz tatilinde bedelli askerlik hizmetini yapabilecektir. Tıklayınız.

Diğer taraftan, 1111 sayılı Kanuna eklenen ek geçici madde 55'in ilgili fıkrası şu şekildedir:

"Bu madde hükümlerinden yararlananlar temel askerlik eğitimi süresince çalıştıkları iş yeri, kurum ve kuruluşlar tarafından aylıksız veya ücretsiz izinli sayılırlar."

Bu hüküm gereğince,

1- Yaz tatilinde askere gidecek olan öğretmenler aylıksız izinli sayılacak, bedelli askerlik süresince maaş alamayacaktır.

2- Sözleşmeli öğretmenlerin ise bedelli askerlik öncesi sözleşmesi fesih edilecek, dönüşte yeniden sözleşme yapılacaktır.