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'Evangelistler, Armageddon savaşının hazırlığını yapıyor'

Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, "Evangelistler, Armageddon savaşının hazırlığını yapıyor"
 16 Mayıs 2019 12:23
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'Evangelistler, Armageddon savaşının hazırlığını yapıyor'

Bağcılar Belediyesi'nin düzenlediği söyleşi programına katılan güvenlik uzmanı Mete Yarar, Gazeteci Ferhat Ünlü ile Ceyhan Bozkurt, Ortadoğu'da yaşananları ve Türkiye üzerinde oynanan oyunları değerlendirdi. Uzman konuklar, Türkiye'nin bulunduğu bölgede Armageddon savaşının çıkarılmaya çalışıldığını ve Türkiye'nin verdiği mücadelenin hangi dine inanırsa inansın masum insanlığın kurtuluş mücadelesi olduğunu belirtti.

Bağcılar Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen Ramazan etkinliklerine Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, Gazeteci-Yazar Ferhat Ünlü ve Araştırmacı-Gazeteci Ceyhun Bozkurt misafir oldu. Sahneye çıkan alanında başarılı üç isim, "Küresel Güçler, Yeni Dünya Düzeni ve Ortadoğu" konulu konferans verdi.

Üç işaretten ikisi gerçekleşti geriye üçüncüsü kaldı

Evangelistlerin dünyayı kıyamete götüreceğini düşündükleri Armageddon savaşının hazırlığını yaptığını söyleyen Yarar, "Bu dönemde yaşananları Amerika'daki evangelistler dediğimiz bir grup ve siyonistler maalesef bu plan için işbirliği yapmış durumdalar. ABD ile İsrail'in son dönemdeki ortaklığının başka türlü yorumlayamazsınız. Üç işaret vardı. Birincisi İsrail devletinin kurulması ikincisi ise Kudüs'ün İsrail'in başkenti olmasıydı. İkisi de yapıldı. Üçüncü işaret ise Mescidi Aksa'nın yıkılıp yerine Süleyman Tapınağının kurulması. İki işaret gerçekleşti üçüncü için uğraşıyorlar. Tarihi kıyamete zorlamak için uğraşıyorlar. Yani sefaletse sefalet, açlıksa açlık, dinler arası savaşsa savaş; dünyayı kıyamete götürecek olan süreci yaşatarak onların inancına göre Hz. İsa'nın dünyaya inmesini sağlamak istiyorlar. Ve ilginçtir bunun için verdikleri tarih de çok yakın. Bu savaşın çıkacağını söyledikleri yerde Fırat'ın doğusu ve Dicle'nin batısı dediğimiz alan. Yani Amerikalıların gelip PYD'yi oluşturdukları alan. İşte yeni dünya düzeni olarak böyle bir dünya düzeninden bahsediyoruz" dedi.

Evangelist ittifak Armageddon savaşını çıkarmak istiyor

Türkiye'nin neden hedef seçildiği konusuna değinen Ünlü ise "Batı hep bir din savaşı sürecinden geçmiştir. Türkiye'yle ilgili bir din algısı oluşturmuşlardır. Türkiye'deki bir takım tartışmaları bizim aramızda bir ayrılık varmış gibi yansıtmışlardır. Halbuki kendileri sözde dinci bir felsefeyi, bir savaş stratejisini dünyaya yaymaya çalışıyorlar. Türkiye hedef denilirken boşuna değil. Bizim Türk Silahlı Kuvvetleri gücümüz, nüfus gücümüz, tarih bilincimiz, din anlayışımız, emperyalizme karşı koyma kudretimiz ve mazimiz yani atalarımızdan gelen gücümüz bizi hedef haline getiriyor. Bu evangelist ittifakın Armageddon denilen son savaşa kadar Yahudilerle işbirliği yapıp diğer unsurları ayıklama gibi sapık anlayışları var. İnşallah bu gerçekleşmez. Türkiye Cumhuriyeti'nde bulunan o ruh ve o tarih bilinci bizi bir şekilde aydınlığa çıkaracak diye umuyorum" diye konuştu.

Alanı dolduranların ilgiyle dinlediği programda Bozkurt ise şunları söyledi: "Bugün Türkiye'nin verdiği mücadele sadece kendi ulusal güvenliğimizin mücadelesi değil aynı zamanda İslam dünyasının mücadelesidir. Türkiye'nin verdiği mücadele hangi dine inanırsa inansın masum insanlığın kurtuluş mücadele içindir" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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