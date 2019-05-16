ABD, Huawei alımını yasakladı
|16 Mayıs 2019 12:23
|Yazdır
ABD Başkanı Donald Trump'ın imzaladığı 'Bilgi ve İletişim Teknolojileri ve
Hizmetleri Tedarik Zincirini Koruma' başlıklı başkanlık kararnamesiyle birlikte
Amerikan firmalarının 'ABD'ye ulusal güvenlik tehdidi teşkil eden' ülkelerden
telekomünikasyon ekipmanları almaları engellendi.
Esas olarak Çin'i ve Huawei'yi hedefleyen bu karara tepkiler gecikmedi.
'ABD'Yİ YANLIŞ EYLEMLERİNİ DURDURMAYA ÇAĞIRIYORUZ'
Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Gao Feng, ABD'nin Huawei'yi kara listeye koyması kararına tepki göstererek "ABD'yi bu yanlış eylemlerini durdurmaya ve Çin-ABD ekonomik ve ticari ilişkilerine bir kez daha zarar vermekten kaçınmaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.
'CİDDİ YASAL SORUNLAR ORTAYA ÇIKARACAK'
Huawei'den yapılan açıklamada ise, Trump'ın bu kararını 'mantıksız kısıtlamalar' ifadeleriyle nitelendirdi ve şunları söyledi:
"Huawei'nin ABD'de iş yapmasına engel olmak ABD'yi daha güvenli veya güçlü bir hale getirmeyecek. Bunun yerine, bu karar yalnızca ABD'nin daha düşük kalitedeki daha pahalı alternatiflerle sınırlandırmasına yol açacak. Ayrıca, makul olmayan bu kısıtlamalar Huawei'nin haklarını ihlal edecek ve diğer ciddi yasal sorunlar ortaya çıkaracak.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|CHP'li Tanal: İktidar medyası beni hedef gösteriyor
16 Mayıs 2019 16:21
|Bakan Gül: Öcalan'ın kısıtlama kararı kaldırıldı
16 Mayıs 2019 16:08
|Çavuşoğlu S-400 sistemi tamamen bizim kontrolümüzde olacak
16 Mayıs 2019 14:40
|Vali gençlerle meydanda kitap okudu
16 Mayıs 2019 14:32
|'Şu anda Merkez Bankasındaki yedek akçeye göz dikmiş durumdalar'
16 Mayıs 2019 14:25
|Fener Rum Patriği, cemaati olmayan yerlere papaz atıyor
16 Mayıs 2019 13:56
|İstanbul İl Seçim Kurul'nun yeni başkanı yemin etti
16 Mayıs 2019 13:53
|'Tarih bilgisi ve bilinci toplumu bir arada tutan bağlardır'
16 Mayıs 2019 13:35
|Soylu: İstanbul'da 'oldubitti' yapmak istediler
16 Mayıs 2019 13:33
|'İmamoğlu'nun desteklenmesini parti meclisi 2 defa reddetti'
16 Mayıs 2019 12:48