ABD, Huawei alımını yasakladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın imzaladığı 'Bilgi ve İletişim Teknolojileri ve Hizmetleri Tedarik Zincirini Koruma' başlıklı başkanlık kararnamesiyle birlikte Amerikan firmalarının 'ABD'ye ulusal güvenlik tehdidi teşkil eden' ülkelerden telekomünikasyon ekipmanları almaları engellendi.

Esas olarak Çin'i ve Huawei'yi hedefleyen bu karara tepkiler gecikmedi.

'ABD'Yİ YANLIŞ EYLEMLERİNİ DURDURMAYA ÇAĞIRIYORUZ'

Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Gao Feng, ABD'nin Huawei'yi kara listeye koyması kararına tepki göstererek "ABD'yi bu yanlış eylemlerini durdurmaya ve Çin-ABD ekonomik ve ticari ilişkilerine bir kez daha zarar vermekten kaçınmaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

'CİDDİ YASAL SORUNLAR ORTAYA ÇIKARACAK'

Huawei'den yapılan açıklamada ise, Trump'ın bu kararını 'mantıksız kısıtlamalar' ifadeleriyle nitelendirdi ve şunları söyledi:

"Huawei'nin ABD'de iş yapmasına engel olmak ABD'yi daha güvenli veya güçlü bir hale getirmeyecek. Bunun yerine, bu karar yalnızca ABD'nin daha düşük kalitedeki daha pahalı alternatiflerle sınırlandırmasına yol açacak. Ayrıca, makul olmayan bu kısıtlamalar Huawei'nin haklarını ihlal edecek ve diğer ciddi yasal sorunlar ortaya çıkaracak.