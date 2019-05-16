'Bayram ikramiyelerini 1260 TL yapalım' önerisi
|16 Mayıs 2019 12:30
|Yazdır
CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, emeklilerin 1000 TL olan Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin yüzde 26 artışla 1260 TL yapılmasını istedi.
Yalım, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 23 Mart 2015'te tüm emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramları'nda birer maaş ikramiye sözü verdiğini anımsattı.
Geçen yıl emeklilere ikramiye verilmeye başlandığını ve emeklilerin biner lira ilk ikramiyelerini aldıklarını belirten Yalım, 2108 yılının sonunda Cumhurbaşkanı'nın maaşına yüzde 26 zam yapıldığını söyledi.
Geçen yıldan bu yana birçok kalemde fiyat artışları olduğunu anlatan Yalım, "Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum: Sizin maaşınıza yüzde 26 zam yapıldı. Önümüzde kısa süre sonra Ramazan Bayramı var. Emeklilerimizin 1000 TL olan Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyelerini yüzde 26 artışla 1260 TL yapalım." dedi.
Bununla ilgili soru önergesi verdiğini ve kanun teklifi hazırladığını vurgulayan Yalım, bu düzenlemenin istenirse bir gecede yapılabileceğini kaydetti.
Yalım, 3 bin 600 ek göstergeyle ilgili verilen sözlerin de yerine getirilmesini isteyerek, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenlemenin hayata geçirilmesini talep etti.
Yalım, CHP olarak bu düzenlemelere gerekli desteği vereceklerini bildirdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|CHP'li Tanal: İktidar medyası beni hedef gösteriyor
16 Mayıs 2019 16:21
|Bakan Gül: Öcalan'ın kısıtlama kararı kaldırıldı
16 Mayıs 2019 16:08
|Çavuşoğlu S-400 sistemi tamamen bizim kontrolümüzde olacak
16 Mayıs 2019 14:40
|Vali gençlerle meydanda kitap okudu
16 Mayıs 2019 14:32
|'Şu anda Merkez Bankasındaki yedek akçeye göz dikmiş durumdalar'
16 Mayıs 2019 14:25
|Fener Rum Patriği, cemaati olmayan yerlere papaz atıyor
16 Mayıs 2019 13:56
|İstanbul İl Seçim Kurul'nun yeni başkanı yemin etti
16 Mayıs 2019 13:53
|'Tarih bilgisi ve bilinci toplumu bir arada tutan bağlardır'
16 Mayıs 2019 13:35
|Soylu: İstanbul'da 'oldubitti' yapmak istediler
16 Mayıs 2019 13:33
|'İmamoğlu'nun desteklenmesini parti meclisi 2 defa reddetti'
16 Mayıs 2019 12:48