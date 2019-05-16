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ISSA'dan Sosyal Güvenlik Kurumuna ödül

Uluslararası Sosyal Güvenlik Teşkilatı tarafından, Sosyal Güvenlik Kurumuna "En İyi Mansiyon" ödülü verildi
 16 Mayıs 2019 12:41
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ISSA'dan Sosyal Güvenlik Kurumuna ödül

Uluslararası Sosyal Güvenlik Teşkilatı (ISSA) tarafından, Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) En İyi Mansiyon ödülü verildi.

SGK Basın Biriminden yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen ISSA Forumu kapsamında düzenlenen iyi uygulama örnekleri yarışmasında, SGK'nin "Ev hizmetlerinde 10 günden az çalışanların SMS yoluyla kaydı" uygulaması, en iyi mansiyon ödülüne değer görüldü.

SGK Başkanı Mehmet Selim Bağlı, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'de uygulanan sosyal güvenlik uygulamalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bağlı, "Ülkemiz SGK sistemi, dünyanın sayılı sistemleri arasında gösterilmektedir. Bugüne kadar vatandaşımızın memnuniyeti için ciddi çalışmalar yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Daha sonra ISSA Başkanı Prof. Dr. Joachim Breuer tarafından SGK Başkanı Bağlı'ya ödül takdim edildi.
Anadolu Ajansı
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