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'Kefilsiz kredi' yalanıyla 2 milyon liralık vurgun

'Dolara inat kefilsiz kredi' vaadiyle kendilerini 888'li hattan arayan vatandaşları telefonda uzun süre oyalayarak 2 milyon lira vurgun yapan şebekeye İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 3 ilde operasyon düzenlendi 22 kişi gözaltına alındı.
 16 Mayıs 2019 12:46
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'Kefilsiz kredi' yalanıyla 2 milyon liralık vurgun

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine telefon faturalarının aşırı yüksek geldiği, 0888'li katma değerli hatlara yapılan görüşmeler sonrasında dolandırıldığını belirten vatandaşlar şikayetçi oldu.

SMS ATIP ARAMALARI BEKLİYORLAR

Polis ekipleri yaptığı incelemelerin ardından şüphelilerin vatandaşları nasıl dolandırdığını ortaya çıkarttı. Şebeke vatandaşların cep telefonlarına 'Dolara inat 36 ay vadeye kadar 30 bin lira gelir belgesiz, kefilsiz, şartsız anında kredi çekebilmek için bilgi almak için arayın' yazılı SMS'leri atıyor.

7 SANİYEDE 25 LİRA İLE 2 MİLYONLUK VURGUN

Daha sonra şüpheliler, kendilerini 7 saniyede bir 25 lira ücret kesilen 0888'li numaralarından arayan vatandaşları hatlarda uzun süre müşteri temsilcisine bağlanmak için 5-10 dakika arasında bekleterek vatandaşların yüksek meblağlarda telefon borcu ödemesini sağlıyordu. Vatandaşların cebine yansıtılan yüksek meblağlar GSM operatörleri aracılığıyla tahsil edilerek, aracı firmalar üzerinden şebekenin yaklaşık 2 milyon lira vurgun yapıldığı, şüphelilerin kendi aralarında paraları paylaştığı belirlendi.

RUHSATSIZ İŞYERLERİ MÜHÜRLENDİ

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 22 Mart'ta şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul, İzmir ve Malatya'da eş zamanlı olarak Özel Harekat ekiplerinin desteğiyle operasyon düzenledi. Operasyonlarda toplam 22 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'nde bulunan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda çeşitli dijital veriler ele geçirildi. İşyerleri ruhsatsız olduğu gerekçesiyle mühürlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 4'ü sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. 18 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

OPERASYON POLİS KAMERASINDA

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Özel Harekat polislerinin desteğiyle yaptığı operasyonlar polis kameralarına yansıdı. Özel Harekat ekiplerinin adreslere girmesi, siber polislerin ise evlerde arama yapmaları görüntülendi. Polis ekipleri operasyon sırasında ruhsatsız olduğunu belirlediği işyerlerini ilgili belediyelere bildirerek mühürlenmesini sağladığı görüntülere yansıdı.
Anadolu Ajansı
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