'İmamoğlu'nun desteklenmesini parti meclisi 2 defa reddetti'
|16 Mayıs 2019 12:48
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23 Haziran'da yenilenecek (İBB) Başkanlığı seçimine ilişkin olarak DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile konuşan Yeni Şafak yazarı Faruk Aksoy, DSP'nin Ekrem İmamoğu'nu neden desteklemediğine ilişkin bir yazı yazdı.
"TEKLİFİ TARTIŞTIK, OYLAMAYA GEÇTİK 2 KEZ REDDEDİLDİ"
"DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ı aradım.
İki dakika sonra döndü.
Selamlaştık, hal hatır sorduk.
23 Haziran'da ne yapacaksınız, kimi destekleyeceksiniz Önder Bey, dedim.
'Hiç kimseyi' dedi.
Sonra devam etti.
Bazı arkadaşlar parti meclisimize Ekrem İmamoğlu'nun desteklenmesi konusunda teklif getirdi.
Teklifi tartıştık.
Uzun uzun tartıştık.
Sonra oylamaya geçtik.
Hatta iki kez oyladık.
Ekrem İmamoğlu reddedildi.
DSP.
Sol bir parti olmasına rağmen.
Parti meclisinde yaptığı iki oylamada da.
CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nu desteklemeyi reddetti.
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