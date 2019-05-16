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Öğretmen yazdı, öğrenciler klip çekip söyledi

Samsun'da 19 Mayıs 1919'un 100. yılına dikkat çekmek isteyen müzik öğretmeni Anıl Somuncu'nun sözlerini yazdığı "Mustafa'm Kemal'im" şarkısını 11 öğrenci seslendirdi ve klip çekti.
 16 Mayıs 2019 12:55
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Öğretmen yazdı, öğrenciler klip çekip söyledi

Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a çıkarak, Kurtuluş Mücadelesi'ni başlatmasının 100. yıldönümünde Samsun'da birçok farklı etkinlik düzenliyor. Bu kapsamda Kavak Rıdvan Çelikel Fen Lisesi müzik öğretmeni Anıl Somuncu, 100. yıla özel Atatürk ile ilgili bir şarkı yazıp besteledi. 11 lise öğrencinin seslendirdiği şarkı için Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak için geldiği Samsun'da bulunduğu 10 önemli mekanda klip çekimi yapıldı. Toplam 6 enstrümanın kullanıldığı şarkı dinleyenler tarafından tam not aldı. Şarkı hakkında bilgi veren Anıl Somuncu, "Bu yıl Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Kurutuluş Mücadelesi'ni başlatmak amacıyla Samsun'a çıkışının 100. yılı. İlimiz dahilinde gerçekleştirilen 100. yıl etkinliklerine biz de okulumuz müzik grubu olarak bir şarkıyla eşlik etmek istedik. Sözü ve müziği bana ait olan Mustafa'm Kamal'im adlı eseri bu proje kapsamında hayata geçirdik. Şarkımızın klip çekimlerinde de Kurtuluş Yolu, Tütün İskelesi, Bandırma Vapuru, Ata Yolu ve Onur Anıtı gibi mekanları kullandık. Bu şarkı bize büyük bir mutluluk verdi. Umarım dinleyen herkese de büyük mutluluk verir. Bu projede emeği geçen ve destek veren herkese teşekkür ederim" dedi.

Mustafa'm Kemal'im şarkı sözleri Bir vapur gördüm ufukta, gün güneş doğdu yurduma. Özgürlüktü kurtuluştu, müjdelerin bu vatana. Gel gel Samsun'dan gel. Gel gel kurtuluşa gel. Ey mavi gözlüm benim. Mustafa'm Kemali'm, ulu önderim. Gün geldi döndü devran. Küllerinden doğdu vatan. Yolumuz kurtuluş yolu, dünya bize oldu seyran. Gel gel Samsun'dan gel. Gel gel kurtuluşa gel. Ey mavi gözlüm benim. Mustafa'm Kemali'm, ulu önderim.


Öğretmen yazdı, öğrenciler klip çekip söyledi
İhlas Haber Ajansı
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