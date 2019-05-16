Yeni takvim nedeniyle, boşta kalan okul yöneticileri, tayin dönemini kaçırmış olacak
|16 Mayıs 2019 12:55
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Milli Eğitim Bakanlığı, yeniden yönetici görevlendirme takviminde yaptığı değişiklikle farkında olmadan bir hak mağduriyeti oluşturmaktadır.
Zira Milli Eğitim Bakanlığının 2019 Yılı Öğretmen Atama Takvimine göre İl içi yer değiştirme 21 Mayıs 2019-24 Mayıs 2019 tarihleri arasında; İller arası yer değişikliği de 10 Haziran 2019-14 Haziran 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Takvim için tıklayınız.
Bu takvime göre Yeniden yönetici olamayıp boşta kalan bir idareci, il içi ve iller arası yer değişikliğini kaçırmış olup mağduriyet yaşayacak.
Yetkililerin bu hususları da düşünerek hiç bir gerekçe göstermeden değiştirdikleri yönetici atama takvimini tekrar gözden geçirmesi hakkaniyet açısından uygun olacaktır.MEB, yönetici görevlendirmeyi Haziran sonuna erteledi
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