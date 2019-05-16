16 Mayıs 2019 tarihinde FETÖ'den haklarında işlem yapılanlar
|16 Mayıs 2019 14:01
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15 Temmuz 2016 gecesi yaşadığımız darbe girişiminde MİT, Gölbaşı Özel Kuvvetler Komutanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, TBMM, Emniyet ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bombalandı. İstanbul'da Boğaziçi köprüsü kapatıldı.
Halkın üzerine ateş açıldı. Sivil, asker ve polisler olmak üzere yüzlerce vatandaş şehit olmuş, binlerce vatandaş da Gazi olmuştu.
Kolluk güçleri, darbe gecesinden bu yana olaya bulaşan kamu görevlileri ile ilgili gözaltı ve tutuklama kararı veriyor.
Aşağıda 16 Mayıs 2019 tarihi itibariyle haklarında gözaltı, tutuklama, kontrol tedbirleri ve yargı kararları Araması bulunan çift Gaybubet evinde yakalandı, koca tutuklandı Yargıtay eski üyesi Mahmut Kış'a 7,5 yıl hapis İzmir Katip Çelebi eski öğretim üyesine FETÖ'den 15 yıla kadar hapis talebi FETÖ firarisi eski emniyet müdürü yakalandı 'Bank Asya, Uhud Savaşı'ndaki Okçular Tepesi gibidir' FETÖ'den alındı, kentin gözde okulu oldu Eski dekana FETÖ'den 15 yıl hapis istendi
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