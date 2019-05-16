Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi kişiye özel ilanı iptal etti!
|16 Mayıs 2019 14:05
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Hatırlayacağınız üzere, 13 Mayıs 2019 tarihli "Öğretim Görevlisi İlanlarına Çalışma Alanı Şartı Yazılmamalı" başlıklı bir haber yayımlamıştık.
Bu haberde, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından verilen ve aşağıdaki tabloda yer alan ilandaki özel şartın ülkemizde lisansüstü düzeyde öğrenci yetiştiren herhangi bir tezli yüksek lisans programı olmadığı ancak belirli bir kişinin/kişilerin çalıştığı daha da doğrusu tezini yazdığı alan olabileceği, ilanda böyle bir şartın yer almasının çok sınırlı bir başvuruya imkan verdiğini, maalesef ülkemizde iyi uygulamalar yerine kötü uygulamaların daha kolay ve süratli bir şekilde genele yayıldığı ve dolayısıyla bu tip ilanların örnek gösterilmemesi için Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından İPTAL EDİLMESİNİN uygun olacağını gündeme getirmiştik.
|
BİRİM
|
BÖLÜM
|
ANABİLİM DALI/PROGRAM
|
UNVAN
|
DERECE
|
ADET
|
ALES
|
Y.DİL
|
ÖZEL ŞARTLAR
|
Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|
Çocuk Bakım ve Sağlık Hizmetleri
|
Çocuk Gelişimi
|
Öğr. Gör.
(Ders Verecek)
|
6
|
1
|
70
|
-
|
TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS MEZUNU OLMAK. DİKSİYON VE KONUŞMA EĞİTİMİ ALANINDA TEZLİ YÜKSEK LİSANS YAPMIŞ OLMAK.
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi haberde yer alan açıklamalara istinaden, 16 Mayıs 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan duyuru metni ile söz konusu öğretim görevlisi kadrosuna ilişkin ilanı İPTAL ETMİŞTİR.
İŞTE İPTAL METNİ
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