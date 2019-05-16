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Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,93 değer kazancıyla 88.191,15 puana çıktı
 16 Mayıs 2019 13:18
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Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,93 artışla 88.191,15 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 810,73 puan artarken, toplam işlem hacmi yaklaşık 2,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,56, holding endeksi yüzde 1,34 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,82 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 0,53 ile ticaret oldu.

Güne alıcılı başlayan Borsa İstanbul'da, 88.500 puanı test eden BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 88.000 puanın hemen üzerinde dengelendi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinleri verileri ile haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 85.500 puanın destek, 89.500 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.
Anadolu Ajansı
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