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FETÖ sanığı eski öğretmene hapis cezası

Şanlıurfa'da FETÖ/PDY'ye ilişkin davada eski öğretmen 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı
 16 Mayıs 2019 13:21
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FETÖ sanığı eski öğretmene hapis cezası

Şanlıurfa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada, eski öğretmene 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.

6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Şerife Bardakçı ile avukatı katıldı.

Sanık Bardakçı, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek ByLock kullanmadığını ve ilgili raporun gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.

Terör örgütüyle hiçbir irtibatı olmadığını iddia eden Bardakçı, beraat talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın terör örgütünün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığının tespit edildiğini belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına hükmetti.
Anadolu Ajansı
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