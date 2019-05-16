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20 veli, kulak çeken öğretmene destek verdi

Bolu'da ..İlkokulu'nda, tahtaya kaldırdığı 2'nci sınıf öğrencisinin kulağını çekip, tokat attığı anların görüntüleriyle haberlere konu olan öğretmen G.Y. hakkında, idari soruşturma sürerken, 20 veli imza toplayarak öğretmene destek verdi.
 16 Mayıs 2019 13:17
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20 veli, kulak çeken öğretmene destek verdi

DHA'nın haberine göre, Çocuğa "Vallahi döverim" diyen öğretmen G.Y., ardından minik öğrenciye tokat attı.

Söz konusu anlar ise öğretmenin sınıfta misafir olarak bulunan eski öğrencisi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntüler haberlere konu olunca öğretmen hakkında idari soruşturma başlatıldı.

AİLE ŞİKAYETÇİ OLMADI

Çıkan haberlerin ardından Bolu Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü de çocuğun babası H.E.'yi emniyete davet etti.

Baba H.E. emniyetteki ifadesinde öğretmenden şikayetçi olmadığını söyledi. H.E.'nin, öğretmen ile görüştüğünü kendisinden özür dilediğini ve olayı aralarında hallettiklerini söylediği öğrenildi.

İfade için çağrılan G.Y. de olay nedeniyle çok üzgün olduğunu ve bir anlık boşlukta meydana geldiğini söyledi.

20 VELİDEN DESTEK İMZASI

G.Y. hakkında idari soruşturma sürerken, sınıfta eğitim gören çocuklardan 20'sinin velisi öğretmenin okulda eğitime devam etmesini isteyerek Bolu Valiliği'ne dilekçe verdi.

Dilekçede, "Çocuğum ..İlköğretim Okulu 2/D sınıfında öğretmen G.Y.'den eğitim görmektedir. Son zamanlarda öğretmenimiz G.Y. hakkında basın ve sosyal medyada çıkan haberlerin abartılarak farklı yerlere çekildiğini üzülerek görmekteyim. Ancak ben öğretmenimizin gerek çocuğuma verdiği eğitimden gerekse sınıf içerisindeki davranışlarından memnunum. Gereğini saygılarımla arz ederim" ifadeleri yer aldı.
DHA
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