Edirne sınır hattında 3 yılda 546 FETÖ'cü yakalandı

Edirne'de sınır hattında 3 yılda 546 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi yakalandı.

Düzensiz göçmenlerin sıklıkla kullandığı Edirne sınırını hain darbe girişimi sonrası terör örgütüyle bağlantılı, suça karışmış FETÖ'cüler de kullanmaya çalışıyor.

Kimi düzensiz göçmenlerin arasına sızmış, kimi PKK, MLKP gibi terör örgütleriyle iş birliğinde kaçmaya çalışan çok sayıda FETÖ üyesi Avrupa'ya kaçamadan yakalandı.

Sınır bölgesinde görev alan hem Edirne Jandarma Komutanlığı hem de 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı birlikler, FETÖ üyelerinin sınırdan Avrupa'ya kaçma girişimlerini boşa çıkardı.

Sınırdan kaçma girişiminde 2016 yılında 18 FETÖ mensubu, 2017 yılında 149, geçen yıl da 266 FETÖ üyesi yakalandı.

Bu yılın ilk 4 ayında ise yakalanan FETÖ'cü sayısı 113 kişi.

- Yakalananlar arasında örgütün önemli isimleri de var

Gözaltına alınan birçok FETÖ zanlısının KHK ile meslekten ihraç edilen asker, hakim, savcı, öğretmen, polis ve akademisyenler olduğu belirlendi.

Darbe girişimi gecesi düğün için Ankara Gazi Orduevi'nde bulunan dönemin Jandarma Genel Komutanı emekli Orgeneral Galip Mendi'yi alıkoyarak Akıncı Üssü'ne götürenler arasında yer alan Halil Kumcu da hudut birliği askerlerince sınırdan geçmeye çalışırken yakalandı. Yanlarında bulunan çocuğun ağlamasıyla askerlerce fark edilen 6 kişiyle gözaltına alınan Kumcu daha sonra tutuklandı.

Hudut askerlerince yakalananlar arasında yer alan, kapatılan Nokta dergisinin yöneticisi olan ve hakkında "Halkı Türkiye Cumhuriyeti hükümetine karşı silahlı isyana tahrik etme" suçundan 22 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Murat Çapan da tutuklandı.

Edirne 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı devriyeleri, Bulgaristan'a sınır olan Yenikadın köyündeki askeri yasak bölgede aralarında eski komiserin de bulunduğu 4 FETÖ zanlısını yakaladı. Bu kaçak geçişi terör örgütü PKK üyesi olduğu belirlenen kişinin organize ettiği belirlendi.

- FETÖ'nün Kolombiya sorumlusu yakalandı

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan eski TRT spikeri Hamza Günerigök de yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışırken gözaltına alındı ve tutuklandı.

Yunanistan'a kaçmaya çalışırken, örgütün Kolombiya sorumlusu Yunus Y, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından sorumlu "sivil imam" B.Ç. ile örgütün sözde "Bilecik imamı" T.S, Gümüşhane Üniversitesi ve polis okullarına öğrenci alım sorumlusu Z.T. de yakalandı.

İpsala'da Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görev yaptığı sırada "FETÖMETRE" uygulamasıyla deşifre edilen kripto isimlerden eski Albay Mahmut Erel jandarmadan kaçamadı. Erel, Ankara'ya sevki sonrası tutuklandı.

Yine sınırda yakalananlar arasında yer alan görevinden ihraç edilen eski cumhuriyet savcısı olduğu ve bir dönem HSYK'de tetkik hakimliği yapan E.Ş, görevinden ihraç edilen cezaevi müdürü H.K. de güvenlik güçlerinden kaçamadı.

Geçen ayın sonunda İçişleri Bakanlığının Terör Arananlar Listesi'nde mavi kategoride yer alan MLKP üyesi Azimet Ceyhan'ın yakalandığı grupta iki FETÖ'cü eski subayla, terör örgütü PKK üyesi bir kadın da gözaltına alındı.