1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Moody's: Türkiye'nin kredi notu düşebilir

Moody's, Türkiye'nin dış fonlama ihtiyaçlarını hafifletecek ve enflasyonist baskıları azaltacak etkin bir politika izlememesi durumunda kredi notunun düşürülebileceğini söyledi.
 16 Mayıs 2019 13:27
Yazdır
Moody's: Türkiye'nin kredi notu düşebilir

Sözcü Gazetesinde yer alan habere göre; Moody's Investors Service, Türkiye'nin Ba3/negatif olan kredi profilinin genç nüfus ve göreceli olarak sağlıklı kamu borç oranı gibi güçlü tarafların, kurumların güçlerinde istikrarlı aşınma, siyasi belirsizlik, yüksek enflasyon ve yükselen dış kırılganlık gibi zorluklara karşı dengeyi sağlamalarını yansıttığını bildirdi.

Karmaşık politikalar ile zayıf kurumların bir araya gelmesinin makroekonomik politikalarının şeffaflığı ve kalitesinde kötüleşmeye yol açtığını belirten Moody's, "Bununla birlikte İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi otoritelerin resmi olarak öngörülenden daha yavaş ekonomik toparlanma yaşanması halinde verecekleri politika yanıtı konusunda belirsizliği ön plana çıkardı" değerlendirmesini yaptı.

Jeopolitik geriliklerin yinelenmesi potansiyeli ve ek politika yanlış adımlarının Türkiye'de geçen yıl yaşanan kur krizinin tekrarlanması ve cari durgunluğun uzun süre devam etmesi riski yarattığını da belirten Moody's, Türkiye'nin hali hazırda negatif olan kredi notu görünümünün pozitife dönmesinin veya bir not artırımın muhtemel görünmediğini vurguladı.

Ancak Moody's, "Eğer mali ve parasal politikalar daha uyumlu hale gelir ve ekonominin yapısal dengesizliklerini düzeltmek için kararlı bir ekonomik reformlar seti uygulanır ise görünüm "durağan' hale gelebilir. Dış finansal destek ve ABD ile gerilimlerin azalması büyük olasılıkla kredi notu için pozitif olur" değerlendirmesini de yaptı.

Moody's, Türk otoritelerin dış fonlama ihtiyaçlarını hafifletecek, enflasyonist baskıları azaltacak etkin bir politika çerçevesi izleyememeleri ve ülkeyi sürdürülebilir bir büyüme patikasında konumlandıramazlar ise kredi notunun düşürülmesinin muhtemel olduğunu da ifade etti.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı
16 Mayıs 2019 16:26		 Yaş çay taban fiyatı açıklandı
16 Mayıs 2019 15:15
Merkez Bankası, yıl sonu dolar tahminini yükseltti
16 Mayıs 2019 15:08		 Moody's: Türkiye'de enflasyonun düşmesini bekliyoruz
16 Mayıs 2019 13:45
Çeyrek altın ne kadar?
16 Mayıs 2019 12:58		 İnternetten gıda satışları yüzde 112 arttı
16 Mayıs 2019 12:21
Gün ortası döviz fiyatları
16 Mayıs 2019 12:12		 Telegram'ın kurucusu: WhatsApp hiçbir zaman güvenli değildi
16 Mayıs 2019 11:59
Yeni tip denizaltının kalbi HAVELSAN'dan
16 Mayıs 2019 11:15		 Borsa, güne yükselişle başladı
16 Mayıs 2019 10:04
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:26 - Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı16:21 - CHP'li Tanal: İktidar medyası beni hedef gösteriyor16:16 - 'Prof. Dr. Haluk Savaş ve eşine pasaport verilecek'16:15 - Ardahan'da FETÖ operasyonunda 1 jandarma astsubay tutuklandı16:11 - Irak'ın kuzeyinde iki terörist etkisiz hale getirildi16:08 - Bakan Gül: Öcalan'ın kısıtlama kararı kaldırıldı16:03 - Yeni çalışma takviminde eğitim çalışanları özlük hakkı kaybına uğramamalı15:51 - Reina saldırganının eşine tahliye15:47 - İstanbul'da terör örgütü DHKP/C'ye operasyonunda 7 gözaltı15:39 - Ateş sınır görevine hazır
15:37 - Anayasa Mahkemesi'nden 'vekalet ücreti' kararı15:27 - PTT'den Milli Mücadele'nin 100. yılına özel pullar tanıtıldı15:22 - Karpuz timleri olgunlaşmamış ürünü hasat ettirmeyecek15:16 - İSG sınav günü açık tutulacak nüfus müdürlükleri15:15 - Yaş çay taban fiyatı açıklandı15:08 - Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 PKK şüphelisi tutuklandı15:08 - Merkez Bankası, yıl sonu dolar tahminini yükseltti15:04 - Eskişehir'deki FETÖ davalarında 2 sanığa hapis
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıkladığı yeni ara tatil uygulamasını nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Yeni askerlik sistemi kapsamlı bir şekilde Erdoğan'a sunuldu
Merkez Bankası, yıl sonu dolar tahminini yükseltti
29 yaş altı gençlere 27 bin TL'lik destek
Kılıçdaroğlu: Davutoğlu ile defalarca görüştük
16 Mayıs 2019 tarihli atama kararnameleri
Yetiştirme kurslarında ek dersler yanlış mı ödeniyor?
Eğitim kurumlarına yönetici seçme sınav sonuçları açıklandı
'İmamoğlu'nun desteklenmesini parti meclisi 2 defa reddetti'
İstanbul'da en çok küskün Esenyurt'tan çıktı
Erdal Beşikçioğlu, Mansur Yavaş'ı ziyaret etti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bayram tatili sonrası iki hafta daha izinli olan memur 2
17.05.2019 cska moskova vs real madrid maçı 4
kadının kocasını kıskanması 2
Lepiska 1
hasan şaş 1
19 mayıs atatürk'ü anma,gençlik ve spor bayramı 2
her şey çok güzel olacak 1
otogar 5
güneş kremi 4
anlam karmaşası 2
SON İLANLAR
Türk Kızılayı Gençlik Çalışanı Alım İlanı
Türk Kızılayı Doktor Alım İlanı
Ordu Ünye SYDV Personel Alım İlanı
Et ve Süt Kurumu İşçi Alım İlanı
Manisa Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Ezine Belediyesi İşçi Alım İlanı
Uluslararası Tarımsal Arş. ve Eğitim Merkezi Geçici İşçi Alım İlanı
Beyler Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Ağrı Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Yozgat Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam