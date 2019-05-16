Moody's: Türkiye'nin kredi notu düşebilir

Sözcü Gazetesinde yer alan habere göre; Moody's Investors Service, Türkiye'nin Ba3/negatif olan kredi profilinin genç nüfus ve göreceli olarak sağlıklı kamu borç oranı gibi güçlü tarafların, kurumların güçlerinde istikrarlı aşınma, siyasi belirsizlik, yüksek enflasyon ve yükselen dış kırılganlık gibi zorluklara karşı dengeyi sağlamalarını yansıttığını bildirdi.

Karmaşık politikalar ile zayıf kurumların bir araya gelmesinin makroekonomik politikalarının şeffaflığı ve kalitesinde kötüleşmeye yol açtığını belirten Moody's, "Bununla birlikte İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi otoritelerin resmi olarak öngörülenden daha yavaş ekonomik toparlanma yaşanması halinde verecekleri politika yanıtı konusunda belirsizliği ön plana çıkardı" değerlendirmesini yaptı.

Jeopolitik geriliklerin yinelenmesi potansiyeli ve ek politika yanlış adımlarının Türkiye'de geçen yıl yaşanan kur krizinin tekrarlanması ve cari durgunluğun uzun süre devam etmesi riski yarattığını da belirten Moody's, Türkiye'nin hali hazırda negatif olan kredi notu görünümünün pozitife dönmesinin veya bir not artırımın muhtemel görünmediğini vurguladı.

Ancak Moody's, "Eğer mali ve parasal politikalar daha uyumlu hale gelir ve ekonominin yapısal dengesizliklerini düzeltmek için kararlı bir ekonomik reformlar seti uygulanır ise görünüm "durağan' hale gelebilir. Dış finansal destek ve ABD ile gerilimlerin azalması büyük olasılıkla kredi notu için pozitif olur" değerlendirmesini de yaptı.

Moody's, Türk otoritelerin dış fonlama ihtiyaçlarını hafifletecek, enflasyonist baskıları azaltacak etkin bir politika çerçevesi izleyememeleri ve ülkeyi sürdürülebilir bir büyüme patikasında konumlandıramazlar ise kredi notunun düşürülmesinin muhtemel olduğunu da ifade etti.