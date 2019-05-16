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'Tarih bilgisi ve bilinci toplumu bir arada tutan bağlardır'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Tarih bilgisi ve bilinci sahip olmanız gereken en önemli değerlerden biridir. Çünkü bu değerler toplumu bir arada tutan bağlardır
 16 Mayıs 2019 13:35
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'Tarih bilgisi ve bilinci toplumu bir arada tutan bağlardır'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Tarih bilgisi ve bilinci sahip olmanız gereken en önemli değerlerden biridir. Çünkü bu değerler toplumu bir arada tutan bağlardır." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından "Anadolu Tarih ve Kültür Birliği Buluşmaları" kapsamında çalıştay düzenlendi.

İstanbul Üniversitesi rektörlük binasında düzenlenen çalıştaya katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, gençlerin, Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği olduğuna inandığını ifade ederek, "Bu inancı, bu düşünceyi gerçek kılmak sadece bizlerin desteğiyle mümkün değildir. Bu milletin geleceği olmak istiyorsanız sizin de sorumluluk almanız, kendinizi donatmanız gerekiyor. Tarih bilgisi ve bilinci sahip olmanız gereken en önemli değerlerden biridir. Okuduğunuz bölüm, meslek olarak seçtiğiniz alan ne olursa olsun milli tarihinize ve kültürünüze sahip çıkmak sizlerin sorumluluğu. Çünkü bu değerler, toplumu bir arada tutan bağlardır. Onları koruyamadığınızda ortaya çıkacak sonuçları görmek istiyorsanız çok geriye gitmeyelim, sadece 1990'ların başından başlayarak, Avrupa'nın göbeğinden Orta Doğu'ya, bazı ülkelerin yaşadığı süreçleri incelemeniz yeterli olacaktır." diye konuştu.

Anadolu'nun, tarihin en büyük kültürlerinin doğuşuna ve gelişimine ev sahipliği yaptığını hatırlatan Ersoy, binlerce yılda oluşan medeniyet ve kültür birikiminin değerini bilip kendi kültür ve medeniyetiyle harmanlayarak muazzam bir zenginliğe ulaştıranın ise Türk milleti olduğunu söyledi.

Ersoy, Türklerin Anadolu'nun en uzun soluklu ev sahibi olmasının, birleştirici ve kucaklayıcı bakış açısından kaynaklandığına işaret ederek, "Etkinliğimizin ismi olarak kullandığımız 'Anadolu Tarih ve Kültür Birliği'ni 1071'de başlayıp adım adım inşa eden bu millettir. İnsani değerlerin üzerinde, köklü devlet anlayışından gelen bilgi ve birikimiyle o kadar sağlam inşa etmiştir ki yıpratılması, yıkılması mümkün olmamıştır." ifadelerini kullandı.

- "Milli Mücadele tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biridir"

Milli Mücadele'nin üzerinden bir asır geçmiş olsa da ondan alınacak dersler olduğunun altını çizen Bakan Ersoy, şöyle devam etti:

"Ülkemiz üzerinde etnik ayrımcılık ve toplumsal çatışma ekseninde oynanan oyunlar o denli uzun süreli ve yoğundur ki çok açık ve net söylüyorum, bunun karşısında durabilecek ikinci bir ülke, ikinci bir medeniyet ve millet yoktur. İşte Milli Mücadele, birliğimizin, beraberliğimizin ne denli güçlü olduğunu ve böyle olduğu için de çok büyük zorlukları aşabildiğimizi göstermesi açısından tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biridir."

Ersoy, Milli Mücadele'nin bir bütün halinde ele alınması gerektiğini belirterek, sonuç ile yetinmenin, tarih söz konusu olduğunda büyük bir hata olduğunu, sadece zaferlere değil mücadeleye, taraflara, kişilere odaklanılması gerektiğini, bu sayede ilham ve güç alınacak hayatları, olayları, dosdoğru ilerlemeyi sağlayacak rehberleri, liderleri görmenin mümkün olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Yaşadığımız olayları, ülkemizdeki, bölgemizdeki gelişmeleri tarihin bize tuttuğu ışık doğrultusunda sürekli yeniden yorumlamak, yeniden değerlendirmek mecburiyetindeyiz." sözlerini hatırlatan Ersoy, geçmişi öğrenerek bugünün çok daha iyi anlaşılacağını ve Milli Mücadele'nin hangi koşullarda, nasıl bir ruhla kazanıldığını anlamanın geçmişle gurur, geleceğe de güven duymayı sağlayacağını dile getirdi.

Mehmet Nuri Ersoy, salonda bulunan herkese teşekkürlerini ileterek, şunları kaydetti.

"Bu noktada Gazi Mustafa Kemal'in şu ifadesi çok anlamlıdır: 'Ben, 1919 senesi mayısı içinde Samsun'a çıktığım gün elimde, maddi hiçbir kuvvet yoktu. Yalnız büyük Türk Milleti'nin asaletinden doğan ve benim vicdanımı dolduran yüksek ve manevi bir kuvvet vardı. İşte ben bu milli kuvvete, bu Türk Milleti'ne güvenerek işe başladım.' Milli Mücadele örneğinde ele aldığımız tarih ve kültür bilincini, kadim Türk milletinin bir ferdi olarak çok geniş ele almanız gerektiğini biliniz. Unutmayın, bizim tarihimizin ismi 'Cumhuriyet Tarihi' yahut 'Osmanlı Tarihi' değildir. Bunlar şanlı tarihimizin kutlu sayfalarıdır. Külliyatın ismi 'Türk Tarihi'dir. Her sayfasına sahip çıkmak sizlerin ve bizlerin asli görevidir."

- "İstiklal yükselmek demektir"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Dursun da günün önemine binaen programın İstanbul'da gerçekleştirildiğini vurgulayarak, böyle tarihi bir mekanda bir arada olmanın önemine değindi.

Bu programlar kapsamında 25 Mayıs'ta Kurucu Meclis'te gençlerle buluşacaklarını aktaran Dursun, projenin tamamen gençlik üzerine kurulu olduğunu sözlerine ekledi.

Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan ise tarihlerin tarih bilimciler için önemli olduğunun altını çizerek, "Hep 19 Mayıs deriz Milli Mücadele'nin başlangıç tarihi olarak ama çok dile gelmeyen bir de 16 Mayıs var. Meşhur Bandırma Vapuru'nun yolculuğunun başlaması. Bana göre en az 19 Mayıs kadar önemli. Bu toplantı için de isabet kaydedilmiş." ifadelerini kullandı.

Konuşmasında İstiklal Marşı'ndan mısralar okuyan Turan, "İstiklal yükselmek demektir. Arşa çıkmak demektir. İnsan kamil hedefi gibi kamil millet olmak demektir." değerlendirmesinde bulundu.

- "Milli Mücadele'yi anlamak için son asrı öncesiyle ve sonrasıyla bilmek zorundayız"

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu da "Biz Milli Mücadele'yi anlamak için son asrı öncesiyle ve sonrasıyla bilmek zorundayız. Türkiye'nin en büyük meselesi maarif meselesidir. Başımıza gelenlerin sebebi cehalettir. Bu bize son asrın imparatorluğunu kaybettirdi. Biz birdenbire çöktük. 1909'da Abdülhamit tahttan indiğinde imparatorluğun sınırları 5 milyon kilometrekareydi. Sürecin tamamını yönetmek dünya koşullarında mümkün değildi ama biz İngiltere gibi zararsız bir düşüş yapabilirdik." değerlendirmesini yaptı.

İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak ise tarih şuurunun daha da derinleştirilmesi ve güncel meseleleri anlayacak şekilde zenginleştirilmesi gerektiğini vurguladı.

İstanbul Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleşen etkinlikte, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının Milli Mücadele'ye etkileri üzerine iki panel de düzenlendi.

Panele, Galatasaray Lisesi, İstanbul Erkek Lisesi, Darüşşafaka Lisesi, Kabataş Lisesi, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi, Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi, Vefa Lisesi, Pertevniyal Lisesi, Çamlıca Kız Anadolu Lisesi ve Kandilli Kız Anadolu Lisesi öğrencileri konuk oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca milli kültür bilinci oluşturmak üzere hayata geçirilen "Anadolu Tarih ve Kültür Birliği Buluşmaları"nın ilki, Çanakkale'de gerçekleştirilmişti.

Anadolu Ajansı
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