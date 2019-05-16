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Ordu'da 61 bina ve 80 konut tahliye edildi

Ordu Valisi Seddar Yavuz: (Aybastı ilçesindeki heyelan) Şu ana kadar 61 bina ve 80 konutu tahliye etmek durumunda kaldık, 22 bina, 31 konut ve bir cami maalesef yıkıldı. Şu ana kadar 214 bin 500 lira kira yardımı ve nakit ödemesi yaptık. Bugün ve yarın da bu tespitler neticesinde ödemelere devam edeceğiz
 16 Mayıs 2019 13:40
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Ordu'da 61 bina ve 80 konut tahliye edildi

Ordu Valisi Seddar Yavuz, Aybastı ilçesindeki heyelana ilişkin, "Şu ana kadar 61 bina ve 80 konutu tahliye etmek durumunda kaldık, 22 bina, 31 konut ve bir cami maalesef yıkıldı." dedi.

Vali Yavuz, toprak kaymalarının yaşandığı Sağlık Mahallesi'ne gelerek yetkililerden bilgi aldı, vatandaşların sorunlarını dinledi.

Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Vali Yavuz, bölgede ilk heyelanın şubat ayında meydana geldiğini anımsattı.

Yavuz, şubat ayında vatandaşların can güvenliğini düşünerek 20 binada 29 konutu tahliye ettiklerini belirterek, "Dün heyelan şiddetini artırdı ve önemli bir heyelan meydana geldi. Şu ana kadar 61 bina ve 80 konutu tahliye etmek durumunda kaldık, 22 bina, 31 konut ve bir cami maalesef yıkıldı." diye konuştu.

Devletin tüm imkanlarıyla seferber olduğunu vurgulayan Yavuz, şunları söyledi:

"Şu anda hepimiz buradayız, tüm teknik ekip burada. Yeni tespitler yapıyoruz. Olası heyelanın etki alanlarını belirlemek bakımından özellikle vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlamak bakımından her türlü tedbiri alıyoruz. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için tahliye kararı verdiğimiz evlerde süratle kira yardımlarını gerçekleştiriyoruz. Diğer acil ihtiyaçları için de gerekli ödemeleri süratle gerçekleştireceğiz. Şu ana kadar 214 bin 500 lira kira yardımı ve nakit ödemesi yaptık. Bugün ve yarın da bu tespitler neticesinde ödemelere devam edeceğiz."

Vali Yavuz, başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere bakanlar, kurum ve kuruluşların temsilcilerinin sürekli konuyla alakadar olduklarını kaydederek, "Her türlü tedbirin alınması ve gerekli yardımların yapılması konusunda emir ve talimatları var. Biz de bu emir ve talimatlar çerçevesinde vatandaşlarımızın yanında olarak onların dertlerini çözmeye gayret ediyoruz." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı
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