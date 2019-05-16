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Çocuklar Ne Zaman Göz Doktoruna Gitmeli?

Yaş ilerledikçe görme yetisinin azaldığını ya da farklı göz hastalıklarının ortaya çıktığını biliriz. Fakat göz hastalıkları yalnızca yaş almayla gelişmiyor. Doğuştan gelen ya da çocukluk çağlarında ortaya çıkabilen göz problemleri çocuğun gelişme çağında olmasından dolayı kişinin yaşamının tümünü etkileyebiliyor. "Bu nedenle çocukluk çağında görülebilen doğuştan gelen katarakt, göz tümörleri, şaşılık ve göz tembelliği gibi durumların erken tanı ve tedavisi çok önemli" diyen Acıbadem Kayseri Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Neslihan Sinim Kahraman, bu hastalıkların erken teşhisi için ülke çapında yürütülen tarama programlarından yararlanılabileceğine dikkat çekiyor
 16 Mayıs 2019 13:47
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Çocuklar Ne Zaman Göz Doktoruna Gitmeli?

Ülkemizde çocukluk çağında sık görülen sağlık sorunlarının erken tanınması ve gerekli tedavilerinin sağlanabilmesi amacıyla çeşitli tarama programları yürütülüyor. 2015 yılından bu yana ise ulusal görme taraması takibi aile hekimleri ve çocuk sağlığı uzmanları tarafından yapılıyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Neslihan Sinim Kahraman, tarama programları kapsamında aile hekimlerinin kayıtlı her bebek ve çocuğa, 0-3 aylık ve 36-42 aylık dönemlerde görme taraması yaptığını dile getirerek ailelerin bu programlardan mutlaka faydalanmasına gerektiğinin altını çiziyor.

Prematüre (erken) doğan bebekler gelişimlerini anne karnında henüz tamamlamadan dünyaya geldiklerinden göz sağlığı konusunda da farklı sıkıntılarla karşılaşabiliyorlar. Bu nedenle,32 hafta ve altında doğan tüm prematüreler ile 1500 gram ve altında doğan tüm bebeklerin,retina hasarına yol açan ve körlükle sonuçlanabilen bir göz hastalığı olan "Prematüre Retinopatisi" açısından değerlendirilmek üzere göz doktoruna başvurması gerekiyor. Prematüre veya düşük doğum ağırlıklı bebeklerin yanı sıra ek bir sistemik hastalığı olan ya da ailesinde bilinen göz hastalığı öyküsü olan bebeklerin göz muayene ve kontrollerinin ihmal edilmemesi de şart. "Bebeğinizin göz sağlığını mutlaka takip edin" diyen Dr. Neslihan Sinim Kahraman, gözde kayma veya göz bebeğinde farklı renk görülmesi durumlarında da vakit kaybetmeden göz doktoruna başvurulmasını öneriyor.

Anaokulu ve birinci sınıfa başlayacak olan çocukların da kırma kusurları, şaşılık ve tembellik gibi görüşü bozacak durumlar açısından göz doktoru tarafından değerlendirilmesi gerekiyor. Çünkü çocuğun ve ailenin fark edemediği herhangi bir görme bozukluğu okul başarısının düşmesine ve çocuğun davranışlarının değişmesine yol açabiliyor. Öğrenme güçlüğü çeken çocuklarda göz muayenesi yapılması, fark edilmemiş görme bozukluklarının tespitini sağlayabiliyor. Okul öncesi yaş grubu çocuklarda sık görülen görme kusurlarına yönelik tarama programının da 2018 yılı içerisinde hayata geçirildiğini hatırlatan Dr. Neslihan Sinim Kahraman, ailelerin çocuklarını ilk 3 ay içinde, 1 yaşında, 4 yaşında ve ilkokula başlamadan önce mutlaka göz hekimine göstermelerini tavsiye ediyor.

İhlas Haber Ajansı
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