İstanbul İl Seçim Kurul'nun yeni başkanı yemin etti
|16 Mayıs 2019 13:53
|Yazdır
31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı Müberra Gürdal'ın emekliliğini istemesinin ardından, yerine gelen İstanbul 16. Aile Mahkemesi Hakimi Ziya Bülent Öner bugün törenle yemin etti.
AK Parti ve CHP temsilcilerinin de katıldığı yemin töreninde Hakim Ziya Bülent Öner, Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Allah yüzümüze baksın dedi.
31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı Gürdal, emekliye ayrılmak için dilekçe vermişti. İstanbul 6. Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanı da olan Gürdal, 9 Mayıs'ta emekliye ayrılma talepli dilekçesini İstanbul Adli Yargı Komisyon Başkanlığı'na vermişti. İstanbul Adli Yargı Komisyon Başkanlığı İstanbul 16 Aile Mahkemesi'nin Hakimi Ziya Bülent Öner'i İl Seçim Kurulu Başkanlığına getirdi. Hakim Öner daha önce de ilçe seçim kurulu başkanlığı yapmıştı.
Hakim Ziya Bülent Öner bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda iki üye hakim ve parti temsilcilerinin önünde yemin ederek resmen İl Seçim Kurulu Başkanı olarak görevine başladı. Yemin törenini AK Parti temsilcisi avukat Mehmet Kırmızı ve CHP temsilcisi Mehmet Süleyman Türker izledi.
Hakim Ziya Bülent Öner yemine başlamadan önce eski başkan Müberra Gürdal'ı 1982'den beri tanıdığını belirterek, Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Allah yüzümüze baksın dedi.
Yemin eden Hakim Öner, Bu yeminime sonuna kadar uyacağıma garanti ediyorum dedi dedi.
İl Seçim Kurulu Başkanı Ziya Bülent Öner ile üye hakim Fatma Nilgün Uçar ve Nihal Koç and içme tutanağını imzaladı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|CHP'li Tanal: İktidar medyası beni hedef gösteriyor
16 Mayıs 2019 16:21
|Bakan Gül: Öcalan'ın kısıtlama kararı kaldırıldı
16 Mayıs 2019 16:08
|Çavuşoğlu S-400 sistemi tamamen bizim kontrolümüzde olacak
16 Mayıs 2019 14:40
|Vali gençlerle meydanda kitap okudu
16 Mayıs 2019 14:32
|'Şu anda Merkez Bankasındaki yedek akçeye göz dikmiş durumdalar'
16 Mayıs 2019 14:25
|Fener Rum Patriği, cemaati olmayan yerlere papaz atıyor
16 Mayıs 2019 13:56
|'Tarih bilgisi ve bilinci toplumu bir arada tutan bağlardır'
16 Mayıs 2019 13:35
|Soylu: İstanbul'da 'oldubitti' yapmak istediler
16 Mayıs 2019 13:33
|'İmamoğlu'nun desteklenmesini parti meclisi 2 defa reddetti'
16 Mayıs 2019 12:48
|'Bayram ikramiyelerini 1260 TL yapalım' önerisi
16 Mayıs 2019 12:30