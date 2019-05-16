Başkentte 'içme suyunda bakteri' iddiası yalanlandı
|16 Mayıs 2019 14:03
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Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünce (ASKİ), içme suyunda "lejyoner bakteri" olduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığı, bu tür haber ve sosyal medya paylaşımlarını yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, bir haftadan beri Ankara'nın içme suyunda "lejyoner bakteri" olduğuna ilişkin iddiaları içeren haber ve sosyal medya paylaşımları yapıldığı belirtildi.
Bu iddiaların asılsız ve gerçek dışı olduğu vurgulanan açıklamada, başkentlilerin musluklarından akan suyun temiz, sağlıklı ve güvenli olduğu kaydedildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Kurumumuz ve Sağlık Bakanlığı laboratuvarlarında devamlı olarak analizleri yapılan ve denetlenen şebeke suyumuzda böyle bir bakteri (lejyoner) tespiti olmadığı gibi bu tür şikayetlerle sağlık kuruluşlarına da herhangi bir başvuru olmamıştır. Arıtma tesisimizden çıkan suyun kalitesi, Türk ve dünya içme suyu standartlarına uygun olup hiç tereddüt edilmeden içilebilir niteliktedir. Halkımızı paniğe sevk eden yalan ve yanlış bu tip haberlere asla itibar edilmemelidir."
Başkentlilerin, arıtma tesislerinde arıtılan ve akredite edilmiş laboratuvarlarda analizleri yapılan içme suyunu gönül rahatlığıyla içebileceği vurgulandı.
Bu tip haber ve paylaşımları yapanların cezalandırılmaları için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğuna değinilen açıklamada, içme suyunun analiz sonuçlarına "aski.gov.tr" internet sitesindeki "su analiz sonuçları" kısmından ilçe ve tarih seçilerek ulaşılabileceğine işaret edildi.
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