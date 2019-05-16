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'Drift terörü' mağduru yaralı kızlar o anları anlattı

Büyükçekmece'de okul çıkışı evlerine dönerken 7 lise öğrencisine drift yapmaya çalıştığı sırada çarptığı iddia edilen araç sürücüsü Oğuz B. yaralanmalarına neden olmuştu
 16 Mayıs 2019 14:08
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'Drift terörü' mağduru yaralı kızlar o anları anlattı

Yaşanan kaza sonrası yaralanan öğrencilerden 2'si hastanede o anları anlattı. Sürücü Oğuz B.'nin ise "Çukurdan kaçıyordum" dediği öğrenildi.

Dün öğle saatlerinde Büyükçekmece'de yaşanan olayda drift yapmaya çalıştığı iddia edilen genç adam Oğuz B., 7 öğrencinin yaralanmasına neden olmuştu. Yaşanan kaza sonrası olay yerine gelen ambulans ile yaralı öğrenciler çevrede bulunan hastanelere sevk edilmişti.

Olayın şüphelisi sürücü Oğuz B. ise olay yerinde bulunan Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Oğuz B.'nin görgü tanıklarının ifadesinde olduğunun tam aksine drift yapmaya çalışmadığı çukurdan kaçmaya çalıştığını söylediği öğrenildi.

Yaralı 2 genç kız o anları anlattı

Yaşanan olayda Ayça Telli (17) dizinden, Yaren Tümer (17) ise yüzünden ve vücudunun sağ tarafından yara aldı. Tümer'in ayrıca aldığı darbe sonrası dişlerinin döküldüğü de öğrenildi.

"Arkamızı dönmemiz ile arabanın çarpması bir oldu"

Telli ve Yaren, kaza sonrası tedavi altına alındıkları hastanede yaşananları anlattı. Telli, biz okul çıkışındaydık 7 arkadaş, arkamızı dönmemiz ile arabanın çarpması bir oldu zaten. Biz arkamızdaki duvarın önünde kaldık diğer arkadaşlarımız duvarın arkasına savruldu. Olayın şoku ile ayağa kalktık ama sonradan yere yıkıldık. Aracı öncesinde görmedim herhalde bizi görünce frene bastı onun hızı ile bize çarptı" dedi.

"Bahçe duvarıyla birlikte bizi sürükledi"

Olayın mağdurlarından Yaren Tümer ise, "Biz 7 arkadaşımız birlikte yürüyorduk. Sonrasında ise arkadan döne döne kontrolünü kaybetmiş bir araba geliyordu. Ben döndüm baktım o anda bize çarptı zaten döndüğümde. Benim sağ tarafım komple yara içinde. Bahçe duvarıyla birlikte bizi sürükledi. Duvar yıkıldı. Duvarın öbür tarafına geçtik 3 kişi öbür tarafa geçtik. Yaralandık, bir arkadaşın beli kırılmış" diye konuştu.

Telli ayrıca drift iddialarına ise, "Evet, çok hızlı geliyordu" diye konuştu. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.


Drift terörü mağduru liseli kızlar o anları anlattı
İhlas Haber Ajansı
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