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Babasının kucağında vatan için yemin etti

Tokat'ta, bebekken yapılan yanlış iğne nedeniyle engelli kalan 21 yaşındaki Sefa Yıldız'ın engelliler için yapılan temsili askerlik uygulaması sırasında babasının kucağında yemin etmesi, duygulu anlar yaşanmasına neden oldu
 16 Mayıs 2019 14:22
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Babasının kucağında vatan için yemin etti

Tokat'ta bir günlük temsili askerlik uygulamasına katılan 21 yaşındaki Sefa Yıldız, yemin törenine babasının kucağında katıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce belirlenen 52 engelli için bir günlük temsili askerlik uygulaması kapsamında Tokat Belediyesi İbni Kemal Mahalle Konağı'nda kına gecesi düzenlendi. Daha sonra Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen engelliler için temsili asker uğurlama töreni gerçekleştirildi.

Davul zurnayla askere uğurlanan engelliler, Türk bayraklarıyla süslenen nostaljik otobüsle bir günlük temsili askerlik uygulamasına katılacakları Tokat 48. Piyade Eğitim Alayı'na gitti.

Birliğin önüne gelen engelliler ve aileleri, rütbeli askerler tarafından karşılandı.

Askeri kıyafetlerini giydikten sonra temel askerlik eğitimi alan engelliler, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nı okuduktan sonra yemin etti.

Törende, 6 aylıkken hastanede yanlış iğne sonucu engelli kalan 21 yaşındaki Sefa Yıldız da yer aldı.

Yemin törenine babası Murat Yıldız'ın kucağında katılan Sefa Yıldız, bir günlük temsili askerlik uygulamasına katılmanın mutluluğunu yaşadı.

Yıldız'ın babasının kucağında yemin etmesi, katılımcılara duygulu anlar yaşattı.

Baba Yıldız, büyük gurur yaşadıklarını dile getirerek, "Allah razı olsun komutanlarımızdan, milletimizden. Allah tüm askerlerimizi korusun. Ben de burada yaptım acemi birliğimi. Oğlumla birlikte ikinci kez yemin etmiş oldum." dedi.

Anne Emine Yıldız da büyük mutluluk yaşadığını, bu gururu anlatmakta zorlandığını söyledi.

Engelliler, daha sonra tören geçişi yaptı.

Törene 48. Piyade Eğitim Alay Komutanı Piyade Albay Rıfat Dönel, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mahmut Özdemir, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali ile daire amirleri ile engellilerin aileleri katıldı.

Anadolu Ajansı
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