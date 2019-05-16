'Şu anda Merkez Bankasındaki yedek akçeye göz dikmiş durumdalar'
|16 Mayıs 2019 14:25
|Yazdır
Bekaroğlu, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, bütün gayretlere rağmen enflasyon oranının 19,20 olduğunu dile getirerek, enflasyonla ilgili çalışmalar yapılmadan önce, TÜİK'in elemanlarının gideceği yerdeki marketlerin aranarak ürünlerin etiket fiyatlarının ayarlandığını öne sürdü.
Bekaroğlu, açıklanan enflasyon rakamının gerçeği yansıtmadığını savundu.
Şubat ayı işsizlik oranının 14,7 olarak açıklandığını, 2019'un ilk çeyreğinde ekonominin yüzde 4 küçüleceğinin tahmin edildiğini vurgulayan Bekaroğlu, bütçe açığının da ilk 4 ayda 54.5 milyar lira olduğunu aktardı.
Bekaroğlu, "Bu rakamlar Cumhur İttifakı'nın eseridir. Bunları düzeltecek hiçbir şey yapmıyorlar. 2015 Haziran'ından bu yana hükümet yönelimini kaybetmiştir." diye konuştu.
Bütçe açığının bugüne kadar bir şekilde Merkez Bankası faizi ile idare edildiğini söyleyen Bekaroğlu, şöyle konuştu:
"Şu anda 40 milyar liralık Merkez Bankasındaki yedek akçeye göz dikmiş durumdalar. Bu yedek akçedir. Bütün zamanlarda bu vardır. 2001 yılına kadar bu para hükümetler tarafından değişik şekillerde kullanılırdı, kısa vadeli avanstı, şimdi başka bir formülle yapacaklar. Milletin 'kefen parası' denilebilecek Merkez Bankasındaki ihtiyat akçesini alıp Hazineye, bütçeye gelir olarak kaydedecekler. Bu şekilde 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini kazanmaya çalışacaklar."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|CHP'li Tanal: İktidar medyası beni hedef gösteriyor
16 Mayıs 2019 16:21
|Bakan Gül: Öcalan'ın kısıtlama kararı kaldırıldı
16 Mayıs 2019 16:08
|Çavuşoğlu S-400 sistemi tamamen bizim kontrolümüzde olacak
16 Mayıs 2019 14:40
|Vali gençlerle meydanda kitap okudu
16 Mayıs 2019 14:32
|Fener Rum Patriği, cemaati olmayan yerlere papaz atıyor
16 Mayıs 2019 13:56
|İstanbul İl Seçim Kurul'nun yeni başkanı yemin etti
16 Mayıs 2019 13:53
|'Tarih bilgisi ve bilinci toplumu bir arada tutan bağlardır'
16 Mayıs 2019 13:35
|Soylu: İstanbul'da 'oldubitti' yapmak istediler
16 Mayıs 2019 13:33
|'İmamoğlu'nun desteklenmesini parti meclisi 2 defa reddetti'
16 Mayıs 2019 12:48
|'Bayram ikramiyelerini 1260 TL yapalım' önerisi
16 Mayıs 2019 12:30