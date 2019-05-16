'Şu anda Merkez Bankasındaki yedek akçeye göz dikmiş durumdalar'

Bekaroğlu, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, bütün gayretlere rağmen enflasyon oranının 19,20 olduğunu dile getirerek, enflasyonla ilgili çalışmalar yapılmadan önce, TÜİK'in elemanlarının gideceği yerdeki marketlerin aranarak ürünlerin etiket fiyatlarının ayarlandığını öne sürdü.

Bekaroğlu, açıklanan enflasyon rakamının gerçeği yansıtmadığını savundu.

Şubat ayı işsizlik oranının 14,7 olarak açıklandığını, 2019'un ilk çeyreğinde ekonominin yüzde 4 küçüleceğinin tahmin edildiğini vurgulayan Bekaroğlu, bütçe açığının da ilk 4 ayda 54.5 milyar lira olduğunu aktardı.

Bekaroğlu, "Bu rakamlar Cumhur İttifakı'nın eseridir. Bunları düzeltecek hiçbir şey yapmıyorlar. 2015 Haziran'ından bu yana hükümet yönelimini kaybetmiştir." diye konuştu.

Bütçe açığının bugüne kadar bir şekilde Merkez Bankası faizi ile idare edildiğini söyleyen Bekaroğlu, şöyle konuştu:

"Şu anda 40 milyar liralık Merkez Bankasındaki yedek akçeye göz dikmiş durumdalar. Bu yedek akçedir. Bütün zamanlarda bu vardır. 2001 yılına kadar bu para hükümetler tarafından değişik şekillerde kullanılırdı, kısa vadeli avanstı, şimdi başka bir formülle yapacaklar. Milletin 'kefen parası' denilebilecek Merkez Bankasındaki ihtiyat akçesini alıp Hazineye, bütçeye gelir olarak kaydedecekler. Bu şekilde 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini kazanmaya çalışacaklar."