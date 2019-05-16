Vali gençlerle meydanda kitap okudu
|16 Mayıs 2019 14:32
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Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Gençlik Haftası dolayısıyla düzenlenen kitap okuma etkinliğinde gençlerle kitap okudu.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Kurşunlu Parkı'nda gerçekleştirilen kitap okuma etkinliğine, lise ve üniversite öğrencileri ile vatandaşlar katıldı.
Kentin meydanındaki parkta kitapseverler, yanlarında getirdikleri kitapları okudu.
Etkinliğe katılan Vali Günaydın da Cahit Zarifoğlu'nun "Bir Değirmendir Bu Dünya" adlı kitabını bir süre okuyarak gençlere eşlik etti.
Kitap okumanın alışkanlık haline getirilmesi gerektiğini belirten Günaydın, "Sosyal medyaya ayırdığımız zamanın bir kısmını kitap okumaya ayırsak çok daha faydalı bir şey yapmış oluruz. Maalesef gençlere baktığımız zaman sosyal medyada saatlerini geçirdiklerini görüyoruz. Elbette teknolojiden faydalanacaklar ancak bunun dengesini kurmalıyız. Üretken bir toplum için daha fazla okumalıyız. Belediyelerimiz, kütüphanelerimiz, kurumlarımız kitap okumanın yaygınlaşması için çalışma yapıyor." dedi.
Günaydın, birkaç gün önce Tunceli'den arayan gençlerin kitap istediğini aktararak, "Kendi kütüphanemden kitap hediye ettim. Evdeki kitaplarımızın bir kısmını paylaşabiliriz. Bu sistemi oluşturalım. Biz bu konuya talibiz. Bir kitap toplama merkezi oluşturabiliriz. Birçoğumuzun evinde kapağını açmadığımız sayfalar var. Bunları değerlendirelim." ifadelerini kullandı.
Etkinliğe katılan Hilal Ekren de gençlik merkezindeki arkadaşlarıyla kitap okuma halkaları oluşturduklarını, okudukları kitapları bir araya gelerek tartıştıklarını belirtti.
Ekren, etkinlikteki amaçlarının da insanlara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak olduğunu vurguladı.
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