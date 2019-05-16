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Sivas'ta KKKA şüphesiyle 2 kişi öldü

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle hastaneye kaldırılan biri Suriye uyruklu 2 kişi hayatını kaybetti
 16 Mayıs 2019 14:35
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Sivas'ta KKKA şüphesiyle 2 kişi öldü

Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle hastaneye kaldırılan 2 kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Zara ilçesine bağlı Artuk köyünde çoban olarak çalışan Suriye uyruklu Ayd Esved (20), 4 gün önce baş ağrısı şikayetiyle Zara Devlet Hastanesine başvurdu.

Tedavisinin ardından evine giden Esved, gece saatlerinde şikayetinin artması üzerine yeniden arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldı. Yüksek ateş şikayeti bulunan Esved, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.

Esved, 4 gündür tedavi gördüğü yoğun bakım servisinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Esved'in cenazesi, Yukarı Tekke Sıra Mezarlığında toprağa verildi.

Ayd Esved'in arkadaşı Halef El Şuaip, gazetecilere yaptığı açıklamada, Zara ilçesinin Artuk köyünde çoban olarak çalıştıklarını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Ayak ve baş ağrısından şikayetleri oldu. Yaklaşık 4 gün önce Zara Devlet Hastanesine gittik. Aynı gün gece yine şikayetleri artınca acil servise gittik. İkinci gün Sivas'taki arkadaşlarının yanına geldik. Arkadaşların yanında da şikayetleri artınca Numune Hastanesine geldik. Orada kan kusmaya başlayınca Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'ne sevk ettiler. Enfeksiyon bölümünde yoğun bakıma alıyorlar orada da vefat ediyor. Kenenin neresinden ısırdığını bilmiyoruz."

- Hayvanlarını otlatırken kene ısırdı

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesine bağlı Hisarbey köyünde Şaban Büyükünlü'yü de (28) 4 gün önce hayvanlarını otlattığı sırada diz kapağından kene ısırdı.

Yüksek ateş şikayetiyle yakınları tarafından Sarıkaya Devlet Hastanesine kaldırılan Büyükünlü, daha sonra Yozgat Şehir Hastanesine sevk edildi. Buradan da Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine gönderilen Büyükünlü, tedavi gördüğü yoğun bakın ünitesinde müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Büyükünlü'nün cenazesi köyünde toprağa verildi.
Anadolu Ajansı
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