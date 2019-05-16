Çavuşoğlu S-400 sistemi tamamen bizim kontrolümüzde olacak
|16 Mayıs 2019 14:40
|Yazdır
Soru -cevap bölümünde S-400'lere dair sorulan bir soruya Çavuşoğlu, 'Türkiye'nin acil önceliği, müttefiklerinden bir hava savunma sistemi almaktı son 10 yılda ABD ve Avrupalı müttefiklerinden bunu alamadı. Bundan dolayı Rusya'dan aldık ve Rusya bizim için en iyi teklifi sundu.
ABD'nin S-400'lerin F-35'lere tehdit oluşturduğu gibi bir iddiası var. Biz çok net bir şekilde ifade ettik bu sistem tamamen bizim kontrolümüzde olacak ve NATO sistemlerine entegre edilemeyecektir. ABD'lilerin bu konudaki iddiaları gerçek olsaydı; bu noktadaki bence S-400'lerin F-35'lerin teknolojisine yetişmiş olması gerekirdi. Baltık bölgesi olsun, Suriye olsun kuzey bölgelerde S-400'ler F-35'lerin teknolojisine yetişmiş olacaktı.
Suriye'de Rusların kontrolünde S-400'ler var, aynı şekilde Amerikan uçakları, İsrail F-35'leri bu bölgede uçmaya devam etmektedir. Sınırın diğer tarafında da Norveç sınırında S-400'ler konuşlandırıldı ve burada Norveç F-35'leri uçmaktadır.
Eğer bu iddia doğru olsaydı çoktan olmuş olurdu. Ben politikacıyım, bu değerlendirmeyi teknisyenler yapmalı. Biz Amerikalılara ve NATO'ya bir teklifte bulunduk. Ortak teknik çalışma grubu kurulması önerisinde bulunduk. Bu değerlendirmeyi kendilerinin yapması, bu grubun bulgularını bizimle paylaşmasını istedik ve müttefikimiz ABD'nin iddialarını değerlendirmesini istedik diye yanıt verdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|CHP'li Tanal: İktidar medyası beni hedef gösteriyor
16 Mayıs 2019 16:21
|Bakan Gül: Öcalan'ın kısıtlama kararı kaldırıldı
16 Mayıs 2019 16:08
|Vali gençlerle meydanda kitap okudu
16 Mayıs 2019 14:32
|'Şu anda Merkez Bankasındaki yedek akçeye göz dikmiş durumdalar'
16 Mayıs 2019 14:25
|Fener Rum Patriği, cemaati olmayan yerlere papaz atıyor
16 Mayıs 2019 13:56
|İstanbul İl Seçim Kurul'nun yeni başkanı yemin etti
16 Mayıs 2019 13:53
|'Tarih bilgisi ve bilinci toplumu bir arada tutan bağlardır'
16 Mayıs 2019 13:35
|Soylu: İstanbul'da 'oldubitti' yapmak istediler
16 Mayıs 2019 13:33
|'İmamoğlu'nun desteklenmesini parti meclisi 2 defa reddetti'
16 Mayıs 2019 12:48
|'Bayram ikramiyelerini 1260 TL yapalım' önerisi
16 Mayıs 2019 12:30