Çavuşoğlu S-400 sistemi tamamen bizim kontrolümüzde olacak

Soru -cevap bölümünde S-400'lere dair sorulan bir soruya Çavuşoğlu, 'Türkiye'nin acil önceliği, müttefiklerinden bir hava savunma sistemi almaktı son 10 yılda ABD ve Avrupalı müttefiklerinden bunu alamadı. Bundan dolayı Rusya'dan aldık ve Rusya bizim için en iyi teklifi sundu.

ABD'nin S-400'lerin F-35'lere tehdit oluşturduğu gibi bir iddiası var. Biz çok net bir şekilde ifade ettik bu sistem tamamen bizim kontrolümüzde olacak ve NATO sistemlerine entegre edilemeyecektir. ABD'lilerin bu konudaki iddiaları gerçek olsaydı; bu noktadaki bence S-400'lerin F-35'lerin teknolojisine yetişmiş olması gerekirdi. Baltık bölgesi olsun, Suriye olsun kuzey bölgelerde S-400'ler F-35'lerin teknolojisine yetişmiş olacaktı.

Suriye'de Rusların kontrolünde S-400'ler var, aynı şekilde Amerikan uçakları, İsrail F-35'leri bu bölgede uçmaya devam etmektedir. Sınırın diğer tarafında da Norveç sınırında S-400'ler konuşlandırıldı ve burada Norveç F-35'leri uçmaktadır.

Eğer bu iddia doğru olsaydı çoktan olmuş olurdu. Ben politikacıyım, bu değerlendirmeyi teknisyenler yapmalı. Biz Amerikalılara ve NATO'ya bir teklifte bulunduk. Ortak teknik çalışma grubu kurulması önerisinde bulunduk. Bu değerlendirmeyi kendilerinin yapması, bu grubun bulgularını bizimle paylaşmasını istedik ve müttefikimiz ABD'nin iddialarını değerlendirmesini istedik diye yanıt verdi.