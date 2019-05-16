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Elektrik kesintisine karşı rüzgar türbininden elektrik ürettiler

Şırnak'ın İdil ilçesinin Oyalı köyündeki Mevlana Ortaokulu öğrencileri, elektrik kesintisine karşı atık malzemelerle rüzgar türbini projesini hayata geçirerek elektrik üretti
 16 Mayıs 2019 14:47
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Elektrik kesintisine karşı rüzgar türbininden elektrik ürettiler
p> Şırnak'ın İdil ilçesinin Oyalı köyündeki öğrenciler, elektrik kesintisine karşı rüzgar türbininden elektrik üretti.

İdil'e 26 kilometre uzaklıktaki Oyalı köyündeki Mevlana Ortaokulu'nda okuyan 13 öğrenci sıkça yaşanan elektrik kesintisine çözüm bulmak amacıyla proje geliştirdi.

Öğrencilerin projeyi sundukları matematik öğretmeni Hacı Bayram Ünalan'ın desteğiyle okulda atıl durumdaki bilgisayar, güç kaynağı, boru, enjektör gibi malzemeler kullanılarak rüzgar türbini hazırlandı.

TÜBİTAK'ın da sunduğu finans desteğiyle hazırlanan ve okulun bahçesine kurulan rüzgar türbini ile bir saatte 4 tasarruf ampulünü aydınlatacak 250 volt enerji sağlandı.

Ayrıca depreme dayanıklı evin yanı sıra elektrik ve sıvı basıncı ile çalışan kepçe projesi de hazırlayan öğrencilerin amacı ilerde mühendis olmak.

- "150 volt gücündeki elektronik cihazları çalıştırıyor"

Ünalan, yaptığı açıklamada, görevinin yanı sıra öğrencilerin elektrik üretimi ile ilgili projelerine de destek sunduğunu söyledi.

Köyde sık sık elektrik kesintisi yaşandığını, bu amaçla bu projenin hazırlandığını dile getiren Ünalan, cesaretle proje hazırlayan öğrencileri tebrik etti.

Ünalan, "Rüzgar türbini projesinde okulumuzda çalışmayan yazıcılar, plastik borular, hurdalardan yararlandık. Güzel bir proje ortaya koyduk. Ürettiğimiz elektrik 4 tasarruf ampulünü başarılı şekilde aydınlatıyor, 2 dizüstü bilgisayarını, 150 volt gücündeki elektronik cihazları çalıştırıyor." dedi.

Her evin çatısına bir rüzgar türbini kurarak elektrik ihtiyacını ucuz bir maliyetle çözmeyi amaçladıklarını anlatan Ünalan, öğrencilerin ayrıca depreme dayanaklı ev ile elektrik ve sıvı basıncı ile çalışan kepçe projesi de hazırladıklarını aktardı.

Ünalan, "Depreme dayanıklı ev projemizde can ve mal kayıplarını azaltmayı amaçladık. Ülkemizde çok yaygın kullanılan bir teknoloji değil. Bunu çocuklarımıza şimdiden aşılayarak geleceğin inşaat mühendislerini, mimarlarını yetiştirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Okul Müdürü Cihangir Gögerçin, öğrencilerin hayata geçirdikleri projeden gurur duyduklarını belirtti.

21. yüzyılın en büyük ihtiyacının teknik ve kalifiye eleman olduğunu aktaran Gögerçin, öğrencilerin hazırladığı 3 projenin 4006 TÜBİTAK tarafından desteklendiğini kaydetti.

Bölgenin sorunlarından biri olan elektrik sorununu az maliyetle çözmeyi hedeflediklerini anlatan Gökerçin, "Bu projenin yanında rüzgar gülünden elde edilen enerjiyi kullanarak deprem evini de inşa ettiler. En az can kaybı ve maddi hasarla depremden çıkış yolunu tasarladılar. Bir de elektrikle kepçe tasarımları var. Öğrencilerimiz ileriye yönelik bizi umutlandırıyor." ifadelerini kullandı.

- "Mühendis olmak istiyorum"

Öğrencilerden Beşir Demir atık malzemelerden 3 proje uyguladıklarını, öğretmenleri sayesinde güzel çalışmalara imza attıklarını söyledi. Köyün elektrik sorununu çözmek için bu çalışmayı gerçekleştirdiklerini anlatan Demir, "İnşallah köyün elektrik sorununu çözeceğiz. İlerde mühendis olmak istiyorum." şeklinde konuştu.

Medine Ay da, farklı projeleri hayata geçirdiklerini, bunda emeği geçen herkese teşekkür ettiğini belirtti.
Anadolu Ajansı
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