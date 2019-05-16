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Üniversitelilerin yaptığı oyuncaklar dezavantajlı öğrencilere verilecek

Kastamonu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı öğrencileri, yıl boyunca yaptıkları oyuncak ve materyalleri, ihtiyaç sahibi köy okulları ile dezavantajlı öğrencilere hediye edecek
 16 Mayıs 2019 14:51
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Üniversitelilerin yaptığı oyuncaklar dezavantajlı öğrencilere verilecek

Kastamonu'da üniversite öğrencileri, yıl boyunca derslerde yaptıkları oyuncak ve öğretici materyalleri, ihtiyaç sahibi köy okulları ile dezavantajlı öğrencilere gönderecek.

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı öğrencilerinin araç gereç ve eğitici materyal geliştirme derslerinde yaptıkları ürünlerinin yar aldığı sergi, Ahmet Yesevi Konferans Salonu'nda açıldı.

Sergide yer alan ve tamamen doğal ürünlerden yapılan oyuncak ve öğretici materyaller, dezavantajlı öğrencilere, köylerde bulunan ihtiyaç sahibi ana sınıflarına ve özel eğitim kurumlarına hediye edilecek.

Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Savaş Canbulat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sergide öğrencilerin ürettiği organik ve el emeği ürünlerin sergilendiğini söyledi.

Ürünlerin eğitim amacıyla hazırlandığını belirten Canbulat, "Bunların her biri bir eğitim amacı taşımakta. Çocuğun bedensel, fiziksel, ruhsal gelişimini ön plana çıkartmak amacıyla tasarlanan ürünlerden oluşmaktalar." dedi.

Öğrencilerin proje ödevi olduğu için serginin sonunda materyalleri kendilerine teslim ettiğini anlatan Canbulat, "Bizler de bu ürünleri ihtiyacı olan okullara gönderiyoruz. Gelecek talep üzerine eğitici materyallerimizi köy okullarına, dezavantajlı öğrencilerimize ve özel öğretim kurumlarına göndereceğiz." diye konuştu.

Öğretim Görevlisi Bahar Gümrükçü Bilgici de sergide yaklaşık bin eğitici materyal bulunduğunu belirterek, "Sergide el, iplik ve parmak kuklaları, mevsimleri anlatan şemsiyeler, eğitici oyuncaklar, kavram halıları başta olmak üzere çok sayıda eğitici materyal bulunuyor. Bu yıl mevsim teması üzerine çalışmalar yaptık. Çok da güzel şeyler ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.

Sergideki ürünlerin önemli bir amaç için kullanılacağına dikkati çeken Bilgici, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimizin emekleri ile hazırladıkları ürünleri öncelikle dezavantajlı bölgelerdeki çocuklara ulaştırmaya çalışıyoruz. Bunlar arasında anaokulları, ana sınıfları ve özel eğitim veren okullar bulunuyor. İhtiyacı bulunan okullarımızın yüksekokulumuzun internet sayfasından müdüre mesaj gönder bölümünden bize ulaşmalarını rica ediyoruz. Oradan kendilerine dönüş yapmaya çalışacağız."

Serginin açılışına İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Yaşar Dolapcı, Kastamonu Bilim ve Sanat Merkezi Müdür Yardımcısı Abdullah Gökçe, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
Anadolu Ajansı
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