Mimarlar Odası ODTÜ'ye KYK yurduna karşı

ODTÜ'de öğrencilere yurt imkanı sağlamak amacıyla devlet harekete geçti. Kredi ve Yurtlar Kurumu bünyesinde yer alacak yurdun inşaatı için çalışmalar başladı. Ancak Mimarlar Odası Ankara Şubesi, "Truva atı" olarak tanımlıyor.

"ODTÜ'NÜN İDEOLOJİK PARÇALANMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Mimarlar Odası Ankara Şubesi, "ODTÜ'yü ideolojik olarak parçalamalarına ve ağaç katliamına izin vermeyeceğiz. Her türlü hukuksal süreç dahil olmak üzere ODTÜ geleneğini sahipleniyoruz. Tüm ODTÜ'nün haykırdığı gibi bir daha söyleyelim, Verşan Kök ODTÜ'ye rektör olamaz." ifadelerine yer verdi.

"KENTLİLERİN BU HEYKELE İHTİYACI VAR"

Geçtiğimiz günlerde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte Seğmenler Parkı'nda heykel açılışına katılan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, "İlhan Koman heykeli, bu heykel hepimiz için iyileştirici bir sürecin başlangıcı olacak. Kentlilerin bu heykele ihtiyacı var." sözlerini sarf etmişti.