Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 PKK şüphelisi tutuklandı
Edirne'nin Meriç ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 3 PKK şüphelisi tutuklandı
|16 Mayıs 2019 15:08
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Hudut askerlerinin Serem köyündeki askeri yasak bölgede gözaltına aldıkları E.K, O.B. ve T.A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
"Terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla kovuşturmaları süren ve yurt dışına çıkış yasağı bulunan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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