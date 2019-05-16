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Merkez Bankası, yıl sonu dolar tahminini yükseltti

Merkez Bankası, yıl sonu dolar tahminini 6,20'den 6,43'e, enflasyon beklentisini ise yüzde 16,23'ten yüzde 16,68'e çıkardı.
 16 Mayıs 2019 15:08
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Merkez Bankası, yıl sonu dolar tahminini yükseltti

Yıllık enflasyon beklentisi

Cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 16,23 iken, bu anket döneminde yüzde 16,68 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 15,38 iken, bu anket döneminde yüzde 15,48 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 12,06 ve yüzde 12,34 olarak gerçekleşti.

Döviz beklentisi

2019 yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 6,20 TL iken, bu anket döneminde 6,43 TL'ye yükseldi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 6,43 TL ve 6,68 TL olarak gerçekleşti.

Cari işlemler dengesi

2019 yılı cari işlemler açığı beklentisi, bir önceki anket döneminde 17,6 milyar ABD Doları iken, bu anket döneminde 14,7 milyar ABD Doları'na geriledi. 2020 yılı cari işlemler açığı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 24,2 milyar ABD Doları ve 22,0 milyar ABD Doları olarak gerçekleşti.

Büyüme beklentisi

GSYH 2019 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 0,6 iken, bu anket döneminde yüzde 0,3 oldu. 2020 yılı büyüme beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 2,9 ve yüzde 2,8 olarak gerçekleşti.
Anadolu Ajansı
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