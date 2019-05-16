1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İSG sınav günü açık tutulacak nüfus müdürlükleri

2019-İSG 1. Dönem İçin Sınav Günü Açık Tutulacak İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri
 16 Mayıs 2019 15:16
Yazdır
İSG sınav günü açık tutulacak nüfus müdürlükleri

2019-İSG 1. Dönem İçin Sınav Günü Açık Tutulacak İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri

18 Mayıs 2019 tarihinde uygulanacak İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavına (2019-İSG 1. Dönem) girecek adaylardan, T.C. Kimlik Kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için sınav yapılacak merkezlerdeki ekte sunulan İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 18 Mayıs 2019 tarihinde 07.00-10.00 saatleri arasında açık tutulacak ve söz konusu Müdürlüklere başvuran adaylara, müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu-karekodlu "Geçici Kimlik Belgesi" düzenlenecektir.

Bu amaçla sınav günü Nüfus Müdürlüğüne başvuran adaylar, Nüfus Müdürlüğü personeli ile birlikte ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinde yer alan 2019-İSG 1. Dönem başvuru bilgilerine T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişeceklerdir. Nüfus Müdürlüğü personelince adayın bilgilerinin kontrolü yapılarak adaya fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu-karekodlu "Geçici Kimlik Belgesi" düzenlenecektir. Adaylar,Nüfus Müdürlüklerince düzenlenen fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu-karekodlu Geçici Kimlik Belgeleri ile sınava girebileceklerdir. "Geçici Kimlik Belgesi" dışında verilen belge, form vb. sınava giriş için kabul edilmeyecektir. Bu amaçla, Nüfus Müdürlüğüne başvuran adayın, 2019-İSG 1. Dönem Sınava Giriş Belgesi ve güncel bir fotoğrafının yanında olması gerekmektedir.

Adaylar, sınav günü açık tutulacak İl/İlçe Nüfus Müdürlüklerinin adresine ve açık oldukları saatlere aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.

Adaylara duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

18.05.2019 TARİHİNDE 07.00-10.00 SAATLERİ ARASINDA AÇIK OLACAK İL/İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Sağlık Bakanlığı, tatilde, diyalizi uygulaması yapacak illeri belirledi
16 Mayıs 2019 11:50		 Eğitim kurumlarına yönetici seçme sınav sonuçları açıklandı
16 Mayıs 2019 10:04
Yeni askerlik sistemi kapsamlı bir şekilde Erdoğan'a sunuldu
16 Mayıs 2019 08:51		 BDDK Başkanlığı'na Mehmet Ali Akben atandı
16 Mayıs 2019 07:21
F-35'ler için kurulan merkez tamamlandı
16 Mayıs 2019 06:50		 Veri güvenliğinde kontrol sizde olsun
16 Mayıs 2019 06:10
HSK, birinci snıfa ayrılma incelemesine tabi tutacağı personeli açıkladı
16 Mayıs 2019 04:18		 AA muhabirini arama çalışmaları yarın devam edecek
15 Mayıs 2019 23:41
51 milyon lira harcandı, 4 yıldır hizmete açılamıyor
15 Mayıs 2019 22:51		 TBMM'deki güvenlik önlemleri artırıldı
15 Mayıs 2019 22:13
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:21 - CHP'li Tanal: İktidar medyası beni hedef gösteriyor16:16 - 'Prof. Dr. Haluk Savaş ve eşine pasaport verilecek'16:15 - Ardahan'da FETÖ operasyonunda 1 jandarma astsubay tutuklandı16:11 - Irak'ın kuzeyinde iki terörist etkisiz hale getirildi16:08 - Bakan Gül: Öcalan'ın kısıtlama kararı kaldırıldı16:03 - Yeni çalışma takviminde eğitim çalışanları özlük hakkı kaybına uğramamalı15:51 - Reina saldırganının eşine tahliye15:47 - İstanbul'da terör örgütü DHKP/C'ye operasyonunda 7 gözaltı15:39 - Ateş sınır görevine hazır15:37 - Anayasa Mahkemesi'nden 'vekalet ücreti' kararı
15:27 - PTT'den Milli Mücadele'nin 100. yılına özel pullar tanıtıldı15:22 - Karpuz timleri olgunlaşmamış ürünü hasat ettirmeyecek15:16 - İSG sınav günü açık tutulacak nüfus müdürlükleri15:15 - Yaş çay taban fiyatı açıklandı15:08 - Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 PKK şüphelisi tutuklandı15:08 - Merkez Bankası, yıl sonu dolar tahminini yükseltti15:04 - Eskişehir'deki FETÖ davalarında 2 sanığa hapis15:01 - Mimarlar Odası ODTÜ'ye KYK yurduna karşı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıkladığı yeni ara tatil uygulamasını nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Yeni askerlik sistemi kapsamlı bir şekilde Erdoğan'a sunuldu
Merkez Bankası, yıl sonu dolar tahminini yükseltti
29 yaş altı gençlere 27 bin TL'lik destek
Kılıçdaroğlu: Davutoğlu ile defalarca görüştük
16 Mayıs 2019 tarihli atama kararnameleri
Yetiştirme kurslarında ek dersler yanlış mı ödeniyor?
Eğitim kurumlarına yönetici seçme sınav sonuçları açıklandı
'İmamoğlu'nun desteklenmesini parti meclisi 2 defa reddetti'
İstanbul'da en çok küskün Esenyurt'tan çıktı
Erdal Beşikçioğlu, Mansur Yavaş'ı ziyaret etti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Fabricio Agosto Ramirez 1
17.05.2019 cska moskova vs real madrid maçı 4
Şair evlenmesi 1
kırmızı 1
17.05.2019 fenerbahçe vs anadolu efes maçı 3
Öfkenin yarattığı bencillik akımına kapılmak 4
Gönlüne Düşen Ömrüne Yazılsın. 1
janset 1
teslim olmak 2
tamirci 1
SON İLANLAR
Türk Kızılayı Gençlik Çalışanı Alım İlanı
Türk Kızılayı Doktor Alım İlanı
Ordu Ünye SYDV Personel Alım İlanı
Et ve Süt Kurumu İşçi Alım İlanı
Manisa Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Ezine Belediyesi İşçi Alım İlanı
Uluslararası Tarımsal Arş. ve Eğitim Merkezi Geçici İşçi Alım İlanı
Beyler Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Ağrı Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Yozgat Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam