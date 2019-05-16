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Bakan Gül: Öcalan'ın kısıtlama kararı kaldırıldı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: (Terör örgütü elebaşı Öcalan'ın avukatlarıyla görüşmesi) Daha önce verilen kısıtlama kararları söz konusuydu. Bu kısıtlama kararları kaldırıldı. Görüşme yasağına ilişkin bu kararlar kaldırıldı ve görüşme imkanı getirildi
 16 Mayıs 2019 16:08
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Bakan Gül: Öcalan'ın kısıtlama kararı kaldırıldı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlarıyla görüşmesine ilişkin, "Daha önce verilen kısıtlama kararları söz konusuydu. Bu kısıtlama kararları kaldırıldı. Görüşme yasağına ilişkin bu kararlar kaldırıldı ve görüşme imkanı getirildi." dedi.

Gül, Avrupa İşkencenin Önleme Komitesi üyelerini kabulünün ardından gazetecilere açıklamada bulundu, soruları yanıtladı.

Heyetle yapılan görüşmeleri anlatan Gül, Türkiye'nin Avrupa Konseyi üyesi olarak komitenin denetimine, görüşüne açık olduğunu belirtti.

Gül, şeffaf bir ülke olan Türkiye'nin, cezaevleri, özgürlükler konusunda da Avrupa Konseyi ve uluslararası sözleşmeler çerçevesindeki her türlü yükümlülüğü yerine getiren ülke olduğuna işaret etti.

İhlallerin yaşanmaması, insan haklarının, özgürlüklerin genişlemesi, korunması anlamında kurumlarla iş birlikleri yapıldığını aktaran Gül, Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu, işkence ve kötü muameleye sıfır tolerans tanıdıklarını vurguladı.

Bakan Gül, bu konuda 2012'den itibaren önemli mesafeler katedildiğini söyledi.

- "Hak ihlaline izin veremeyiz"

İşkence ve kötü muamele konusunda uluslararası kuruluşların denetimler yaptığına dikkati çeken Gül, bakanlığın, cezaevi yönetimlerinin hassasiyetini sürdürdüğünün altını çizdi.

Bakan Gül, "Hiçbir şekilde hiçbir kişinin keyfi tutumunu asla kabul edemeyiz, bu konuda hak ihlaline izin veremeyiz. Bu konularda adli, idari soruşturmalar yapılmakta, varsa ihlaller, kötü, keyfi uygulamalar, gerekli müeyyideler yapılmaktadır." diye konuştu.

Görüşmenin verimli geçtiğine değinen Gül, bu tür ilişkilerin devamının Türkiye adına faydalı olduğunu belirtti.

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlarıyla görüştürülmesine ilişkin soru üzerine Gül, hükümlülerin avukatlarıyla görüşmesinin kanuni bir hak olduğunu anımsattı.

İnfaz Kanunu'nun hükümlülerin avukatlarıyla görüşme hakkını düzenlendiğini bildiren Gül, Kanunda belli güvenlik riskinin oluşması hallerinde görüşmenin sınırlandırılabileceğine de düzenlediğini anlattı.

- "Avukatının görüşmesi de hukuken söz konusu oldu"

Bu sınırlamanın, kısıtlamanın yargının denetimine açık olduğuna dikkati çeken Gül, şöyle devam etti:

"Daha önce verilen kısıtlama kararları söz konusuydu. Bu kısıtlama kararları kaldırıldı. Görüşme yasağına ilişkin bu kararlar kaldırıldı ve görüşme imkanı getirildi. Hukuken bu konudaki engeller kalktıktan sonra avukatının görüşme imkanı da hukuken söz konusu olmuştur."

Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesinin Türkiye'de yaptığı temasların sorulması üzerine Gül, heyetin farklı cezaevlerini ziyaret ettiğini, gidilecek yerleri komitenin belirlediğini dile getirdi.

Abdulhamit Gül, yapılan ziyaretlere ilişkin şunları kaydetti:

"İstanbul, Diyarbakır, Silivri, Şanlıurfa cezaevlerine gidildi, İmralı'ya da gidildi, orayı da ziyaret ettiler. İlgili şahıs, tutuklu, mahkumlarla görüşmeler sağlandı. Genel itibarıyla da daha önceki ziyarete göre olumlu gelişmeler olduğunu da ifade ettiler. Biz işkence, kötü muameleye sıfır tolerans anlayışıyla çıkmış, özgürlükçü, demokrasiyi geliştiren bir anlayışla yola devam edeceğiz. Bu konudaki eleştiri ya da önerileri de dikkatle takip edeceğiz."

Heyette yer alanların teröristbaşı Öcalan'la görüşüp görüşmediği sorusuna Adalet Bakanı Gül, "İmralı ziyareti oldu." yanıtını verdi.

Anadolu Ajansı
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