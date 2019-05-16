Prof. Dr. Haluk Savaş ve eşine pasaport verilecek
|16 Mayıs 2019 16:16
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Adana Valiliği, yurt dışında kanser tedavisi olmak isteyen KHK ile görevinden ihraç edilen Prof. Dr. Haluk Asuman Savaş ile eşi Doç. Dr. Esen Savaş'a, "zaruri haller kapsamında pasaport düzenleneceğini" bildirdi.
Valilik, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında "yurt dışında kanser tedavisi olmak isteyen KHK'lı Prof. Dr. Haluk Asuman Savaş'ın pasaport başvurusu mahkeme kararına rağmen reddedildi" şeklindeki haberlere ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, "Yapılan değerlendirme sonucunda adı geçen şahıslara (Prof. Dr. Haluk Asuman Savaş ile eşi Doç. Dr. Esen Savaş) 5682 Sayılı Pasaport Kanunun 22. maddesi gereğince zaruri haller kapsamında pasaport düzenlenecektir." ifadesine yer verildi.
Adana Valiliği tarafından dün yapılan açıklamada da "Söz konusu şahsın hukuki durumu, rahatsızlığı, alınan belgeler ve talebi, son 20 yılda zaruri hallerde istisnai bir durum olarak sadece birkaç kişi için kullanılan yetki kapsamında değerlendirilmek üzere İçişleri Bakanlığına dün gönderilmiş olup, Bakanlığımızın yapacağı değerlendirmeye göre işlem tesis edilecektir." değerlendirmesinde bulunuldu.
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