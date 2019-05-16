Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre; 10 Mayıs ile biten haftada 607 dolar artarak 93 milyar 658 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri de 361 milyon dolar artarak 72 milyar 633 milyon dolardan 73 milyar 994 milyon dolara düştü.

Altın rezervleri ise 10 Mayıs haftasında 246 milyon dolar artışla 20 milyar 418 milyon dolardan 20 milyar 664 milyon dolara yükseldi.