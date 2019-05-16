Sağlıkta PDC'ler yeniden düzenleniyor
|16 Mayıs 2019 16:36
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Daha önce Sağlık Bakanlığı tarafından il sağlık müdürlüklerine gönderilen "geçici görevlendirmelerin sonlandırılması" ile ilgili resmi yazı sonrasında Personel Dağılım Cetveli (PDC) güncellenmiş ve birçok branşta kadro sayıları düşürülmüştü.
Buna bağlı olarak personel eksikliği çekilen birimlerde tekrar PDC talepleri toplanmaya başlandı.
Sağlık Bakanlığı tarafından 81 il Sağlık Müdürlüklerine gönderilen resmi yazıda Hizmet Birimlerinin Standart ve PDC talep çalışması yapılacağı belirtilerek 10 gün içinde gerekli işlemlerin Bakanlığa bildirilmesi istendi. Bu durumun PDC'lerin arttırılacağı ve buna bağlı olarak da yakın zamanda Sağlık Personeli alımı yapılacağı düşünülmektedir.
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