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Yaralı kadını sıcaktan şemsiyeyle korudular

Antalya'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada yaralanan kadın, açılan şemsiyeyle sıcaktan korunmaya çalışıldı
 16 Mayıs 2019 16:35
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Yaralı kadını sıcaktan şemsiyeyle korudular

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Erdal Keykubatlı yönetimindeki 07 MAS 33 plakalı otomobil, Köroğlu Bulvarı'nda, İbrahim Taş'ın kullandığı 07 CKH 39 plakalı motosikletle çarpıştı.

Taş ile motosikletteki eşi Gülşan Taş yaralandı. Kazayı görenler, 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber verdi.

Vatandaşlar havanın sıcak olması nedeniyle yaralı Gülşan Taş'ı, açtıkları şemsiyeyle korumaya çalıştı.

Bu sırada kazayı haber alan yaralıların yakınları Taş çiftini yerde görünce sinir krizi geçirdi. Sürücüye ve araca saldırmak isteyen yaralı yakınlarını polis ekipleri sakinleştirmeye çalıştı.

Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Ajansı
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