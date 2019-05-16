Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Yaralı kadını sıcaktan şemsiyeyle korudular
Antalya'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada yaralanan kadın, açılan şemsiyeyle sıcaktan korunmaya çalışıldı
|16 Mayıs 2019 16:35
|Yazdır
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Erdal Keykubatlı yönetimindeki 07 MAS 33 plakalı otomobil, Köroğlu Bulvarı'nda, İbrahim Taş'ın kullandığı 07 CKH 39 plakalı motosikletle çarpıştı.
Taş ile motosikletteki eşi Gülşan Taş yaralandı. Kazayı görenler, 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber verdi.
Vatandaşlar havanın sıcak olması nedeniyle yaralı Gülşan Taş'ı, açtıkları şemsiyeyle korumaya çalıştı.
Bu sırada kazayı haber alan yaralıların yakınları Taş çiftini yerde görünce sinir krizi geçirdi. Sürücüye ve araca saldırmak isteyen yaralı yakınlarını polis ekipleri sakinleştirmeye çalıştı.
Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Bakanlık, avukat hakkında kovuşturma izni vermedi
16 Mayıs 2019 17:00
|Açıktaki Uzman Onbaşı uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
16 Mayıs 2019 16:42
|'Fetö borsası' sanıkları birbirini yalanladı
16 Mayıs 2019 16:40
|Üniversitenin havuzunda yüzen mimar boğuldu
16 Mayıs 2019 16:33
|Sivas'ta KKKA şüphesiyle 2 kişi öldü
16 Mayıs 2019 14:35
|Emeklileri kömür yardımı vaadiyle dolandıran şebekeye operasyon
16 Mayıs 2019 14:12
|İcra müdürü kadını böyle dövdü
16 Mayıs 2019 13:27
|E-tebligat sistemi ile 4 ayda 50 milyon TL'lik tasarruf
16 Mayıs 2019 13:06
|'Kefilsiz kredi' yalanıyla 2 milyon liralık vurgun
16 Mayıs 2019 12:46
|Mahkeme kararını uygulamayan DBP'lilere hapis istemi
16 Mayıs 2019 11:14