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Açıktaki Uzman Onbaşı uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
Isparta'da narkotik polisinin sokak satıcılarına yönelik düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, yakalanan 2 şüpheliden biri, İzmir'de daha önce başka suçtan açığa alınan Uzman Onbaşı çıktı. Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan 2 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı
|16 Mayıs 2019 16:42
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Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Isparta Bağlar ve Muzaffer Türkeş mahallelerinde sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonu düzenledi.
Operasyonda, N.Ü. ve S.E. isimli 2 şüpheli yakalanarak 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçlamasıyla gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 kişiden S.E.'nin daha önce İzmir'de Uzman Onbaşı olarak görev yaptığı sırada başka bir suçtan dolayı açığa alındığı ortaya çıktı.
Emniyette gerekli işlemleri tamamlanan N.Ü. ve S.E., Isparta Adliyesi'nde sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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