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MEB, ilk defa yönetici görevlendirme takvimini açıkladı

MEB dün yeniden yönetici görevlendirme takviminde değişiklik yapmıştı. Bugün ise Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilk defa yönetici görevlendirme takvimi ortaya çıktı.
 16 Mayıs 2019 16:55
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MEB, ilk defa yönetici görevlendirme takvimini açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı ilk defa yönetici görevlendirme takvimini açıkladı.

Buna göre, müdür ve müdür yardımcılığı boş bulunan eğitim kurumları 1 ila 5 Temmuz tarihleri arasında ilan edilecek. 18 ila 31 Temmuz tarihleri arasında ise sözlü sınavlar yapılacaktır.

Görevlendirmeye esas puanlar ise 27-28 Ağustos'ta ilan edilecektir.

İŞTE İLK DEFA YÖNETİCİ GÖREVLENDİRME TAKVİMİ
Memurlar.Net - Özel

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