MEB, ilk defa yönetici görevlendirme takvimini açıkladı
MEB dün yeniden yönetici görevlendirme takviminde değişiklik yapmıştı. Bugün ise Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilk defa yönetici görevlendirme takvimi ortaya çıktı.
|16 Mayıs 2019 16:55
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Milli Eğitim Bakanlığı ilk defa yönetici görevlendirme takvimini açıkladı.
Buna göre, müdür ve müdür yardımcılığı boş bulunan eğitim kurumları 1 ila 5 Temmuz tarihleri arasında ilan edilecek. 18 ila 31 Temmuz tarihleri arasında ise sözlü sınavlar yapılacaktır.
Görevlendirmeye esas puanlar ise 27-28 Ağustos'ta ilan edilecektir.
İŞTE İLK DEFA YÖNETİCİ GÖREVLENDİRME TAKVİMİ
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