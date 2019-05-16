Şentop: YSK eleştirilebilir ama
TBMM Başkanı Şentop: "YSK de şüphesiz eleştirilebilir. Kararları, gerekçeleri eleştirilebilir. Fakat yargıçların hakarete uğramalarını doğru bulmuyorum."
|16 Mayıs 2019 16:56
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