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CHP'li Başkan: Tüm belediyeler iflasın eşiğinde

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün dün belediye başkanı seçilenlerin bugün görevi bırakmak istediğini belirtti. Akgün, devlet ekonomisinin iflas etmesi nedeniyle ayrılan payların düşmesi sonucu çöp bile toplayamayacak hale gelen belediyelerin çökme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu' söyledi.
 16 Mayıs 2019 17:03
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CHP'li Başkan: Tüm belediyeler iflasın eşiğinde

Büyükçekmece Belediyesi'nin internet sitesinde CHP'li Hasan Akgün'ün 2019 yılı mayıs ayı Meclis toplantısının ikinci oturumundaki konuşmasına yer verildi.

'1398 BELEDİYE İFLASIN EŞİĞİNDE'

Akgün, şunları söyledi: "Türk belediyeciliği iflas etmiştir. Dün belediye başkanı seçilip mührü alanlar bugün bırakmak istiyor. 'Maaş veremiyorum, mazot alamıyorum' diyorlar. Ben de diyorum ki çöp de toplayamayacaksınız. 2018'e kadar belediyelere devletten bu kadar vergi geliyordu. 6 milyon gelirken Büyükçekmece'ye 1 buçuklara kadar düştü. 1398 belediyeden bahsediyorum. Bu kadar pay gelirken devletin ekonomisinin iflas etmesi nedeniyle her geçen gün aşağı düşüyor. 42 yıllık belediyecilik eğitimi alan Hasan Akgün bunu söylüyor. Hükümetimizin tamamının konuya vakıf olduğunu biliyorum. Defalarca rapor verdik. Bu saatten sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın ve iktidarın meselesidir. Belediyeler çökerse başka sorunlar başlar."

1994'DEN BERİ BÜYÜKÇEKMECE'Yİ YÖNETİYOR

1994 yılında ilk kez Anavatan Partisi'nden (ANAP) belediye başkanı seçilen Hasan Akgün, 2002-2004'te Marmara Belediyeler Birliği başkanlığı da yaptı. Akgün, 1996 yılında, 'Kentsel Gelişme Sürecinde Büyükçekmece' konulu tezini bitirerek doktor unvanı almaya hak kazandı.
Memurlar.Net
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