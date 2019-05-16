1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu'da tedbirlerin alınması talimatını verdi

Ordu'nun Aybastı ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu Valisi Seddar Yavuz'u arayarak bilgi aldı, tedbirlerin alınması konusunda talimatlar verdi
 16 Mayıs 2019 17:07
Yazdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu'da tedbirlerin alınması talimatını verdi

Aybastı ilçesinde meydana gelen heyelan sonucu bölgede hareketlilik sürerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu Valisi Seddar Yavuz'u arayarak heyelan hakkında bilgiler aldı ve konu hakkında talimatlar verdi. Ordu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada ayrıca, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu'nun da Vali Seddar Yavuz'u arayarak, heyelanla ilgili bilgi aldıkları ve desteklerini bildirdiklerine yer verildi.

Yapılan açıklamada özetle şu ifadelere yer verildi:

"Riskli binaların önceden tespit edilip, boşaltılması neticesi herhangi bir can kaybının yaşanmadığı afet bölgesinde, teknik ekiplerce 24 saat esasına göre gözlem ve çalışmalar sürdürülmektedir. Aybastı ilçemizin Sağlık Mahallesi'nde meydana gelen heyelan afeti nedeniyle Aybastılı afetzedelerimize 'geçmiş olsun' dileklerini ileten ve yaraların en kısa sürede giderileceğini ifade eden başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'ya, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'a, AFAD Başkanımız Sayın Dr. Mehmet Güllüoğlu'na, afetzedelerimiz adına teşekkürü bir borç biliriz."

İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ak Parti'li Vekil: FETÖ'nün siyasi ayağı davaları takip etmeyenlerdir
16 Mayıs 2019 18:13		 Kasapoğlu: Sporu, yaşam biçimi haline getirmemiz lazım
16 Mayıs 2019 17:57
DSP İstanbul'da hiçbir adayı desteklemeyecek
16 Mayıs 2019 17:31		 Başkentte ulaşım milli bayramlarda da ücretsiz
16 Mayıs 2019 17:16
CHP'li Başkan: Tüm belediyeler iflasın eşiğinde
16 Mayıs 2019 17:03		 Şentop: YSK eleştirilebilir ama
16 Mayıs 2019 16:56
CHP'li Tanal: İktidar medyası beni hedef gösteriyor
16 Mayıs 2019 16:21		 Bakan Gül: Öcalan'ın kısıtlama kararı kaldırıldı
16 Mayıs 2019 16:08
Çavuşoğlu S-400 sistemi tamamen bizim kontrolümüzde olacak
16 Mayıs 2019 14:40		 Vali gençlerle meydanda kitap okudu
16 Mayıs 2019 14:32
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:47 - Hakkari'de mahkumların el emeği sergilendi18:35 - Meteorolojiden sağanak ve sis uyarısı18:28 - PKK'lı teröristlere ait bir depoda çok sayıda mühimmat ele geçirildi18:17 - Borsa günü düşüşle tamamladı18:15 - FETÖ'nün sözde ''bölge imamı'nın tutukluluğuna devam kararı18:13 - Ak Parti'li Vekil: FETÖ'nün siyasi ayağı davaları takip etmeyenlerdir18:07 - Karabük'te FETÖ davasında 1 sanığa ceza18:03 - Tutuklu ve hükümlülerden '19 Mayıs' temalı sergi17:57 - Kasapoğlu: Sporu, yaşam biçimi haline getirmemiz lazım17:46 - FETÖ sanığı eski öğretmene hapis cezası
17:44 - Akıncı Üssü davasında kursiyer teğmenler savunma yaptı17:40 - Kapanışta altın fiyatlarında son durum17:31 - DSP İstanbul'da hiçbir adayı desteklemeyecek17:30 - Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK'lı yakalandı17:19 - Hastane çalışanı ve eczacı kalfasına uyuşturucudan gözaltı17:16 - Başkentte ulaşım milli bayramlarda da ücretsiz17:14 - Gün sonu döviz fiyatları17:07 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu'da tedbirlerin alınması talimatını verdi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıkladığı yeni ara tatil uygulamasını nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Merkez Bankası, yıl sonu dolar tahminini yükseltti
Yeni askerlik sistemi kapsamlı bir şekilde Erdoğan'a sunuldu
29 yaş altı gençlere 27 bin TL'lik destek
Kılıçdaroğlu: Davutoğlu ile defalarca görüştük
16 Mayıs 2019 tarihli atama kararnameleri
Yetiştirme kurslarında ek dersler yanlış mı ödeniyor?
'İmamoğlu'nun desteklenmesini parti meclisi 2 defa reddetti'
Eğitim kurumlarına yönetici seçme sınav sonuçları açıklandı
İstanbul'da en çok küskün Esenyurt'tan çıktı
Erdal Beşikçioğlu, Mansur Yavaş'ı ziyaret etti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
miguel lopes 5
yurtdışı alışverişlerinde gümrük muafiyetinin kaldırılması 1
barbaros şansal'ın ramazan paylaşımı 2
ıssız adam 1
fenerbahçe winwin gecesi 9
meczup 1
Pufuduk 5
aristokrasinin panzehri 1
tatil 1
sabahattin ali 1
SON İLANLAR
Türk Kızılayı Gençlik Çalışanı Alım İlanı
Türk Kızılayı Doktor Alım İlanı
Ordu Ünye SYDV Personel Alım İlanı
Et ve Süt Kurumu İşçi Alım İlanı
Manisa Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Ezine Belediyesi İşçi Alım İlanı
Uluslararası Tarımsal Arş. ve Eğitim Merkezi Geçici İşçi Alım İlanı
Beyler Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Ağrı Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Yozgat Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam