Gün sonu döviz fiyatları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
|16 Mayıs 2019 17:14
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İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|6,0270
|6,0280
|6,0180
|6,0190
|Avro
|6,7450
|6,7460
|6,7440
|6,7450
|Sterlin
|7,7090
|7,7490
|7,6810
|7,7190
|İsviçre Frangı
|5,9570
|5,9870
|5,9430
|5,9730
|ANKARA
|ABD Doları
|5,9900
|6,0550
|5,9900
|6,0500
|Avro
|6,7000
|6,7700
|6,7000
|6,7700
|Sterlin
|7,6550
|7,8160
|7,6170
|7,7660
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