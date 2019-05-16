Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Hastane çalışanı ve eczacı kalfasına uyuşturucudan gözaltı
Hastane çalışanı ve eczacı kalfası 4 kişi gözaltına alındı
|16 Mayıs 2019 17:19
|Yazdır
Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu etkisi bulunan haplarla ilgili hastanede usulsüz reçete düzenlendiği ve uyuşturucu madde ticareti yapıldığı iddiaları üzerine çalışma başlattı.
Altı aylık teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonla, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanı S.Ö. ve O.Ö. ile bir eczanede kalfalık yapan M.Ş. ve M.S. gözaltına alındı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Bakanlık, O avukat hakkında kovuşturma izni vermedi
16 Mayıs 2019 17:00
|Açıktaki Uzman Onbaşı uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
16 Mayıs 2019 16:42
|'Fetö borsası' sanıkları birbirini yalanladı
16 Mayıs 2019 16:40
|Yaralı kadını sıcaktan şemsiyeyle korudular
16 Mayıs 2019 16:35
|Üniversitenin havuzunda yüzen mimar boğuldu
16 Mayıs 2019 16:33
|Sivas'ta KKKA şüphesiyle 2 kişi öldü
16 Mayıs 2019 14:35
|Emeklileri kömür yardımı vaadiyle dolandıran şebekeye operasyon
16 Mayıs 2019 14:12
|İcra müdürü kadını böyle dövdü
16 Mayıs 2019 13:27
|E-tebligat sistemi ile 4 ayda 50 milyon TL'lik tasarruf
16 Mayıs 2019 13:06
|'Kefilsiz kredi' yalanıyla 2 milyon liralık vurgun
16 Mayıs 2019 12:46