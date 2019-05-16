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Hastane çalışanı ve eczacı kalfasına uyuşturucudan gözaltı

Hastane çalışanı ve eczacı kalfası 4 kişi gözaltına alındı
 16 Mayıs 2019 17:19
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Hastane çalışanı ve eczacı kalfasına uyuşturucudan gözaltı

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu etkisi bulunan haplarla ilgili hastanede usulsüz reçete düzenlendiği ve uyuşturucu madde ticareti yapıldığı iddiaları üzerine çalışma başlattı.

Altı aylık teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonla, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanı S.Ö. ve O.Ö. ile bir eczanede kalfalık yapan M.Ş. ve M.S. gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı
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