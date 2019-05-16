Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK'lı yakalandı
Edirne'de, yasadışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK üyesi bir kişi yakalandı
|16 Mayıs 2019 17:30
|Yazdır
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, Bosnaköy köyü yakınlarında 1'inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrolde Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan S.U'yu yakaladı.
Kimlik kontrolünde şüpheli hakkında "terör örgütü üyesi olmak" suçundan kovuşturma olduğu öğrenildi.
Gözaltına alınan S.U'nun jandarmadaki işlemleri sürüyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|PKK'lı teröristlere ait bir depoda çok sayıda mühimmat ele geçirildi
16 Mayıs 2019 18:28
|FETÖ'nün sözde 'bölge imamı'nın tutukluluğuna devam kararı
16 Mayıs 2019 18:15
|Karabük'te FETÖ davasında 1 sanığa ceza
16 Mayıs 2019 18:07
|FETÖ sanığı eski öğretmene hapis cezası
16 Mayıs 2019 17:46
|Akıncı Üssü davasında kursiyer teğmenler savunma yaptı
16 Mayıs 2019 17:44
|'Askeri casuslukta kumpas' davası yarın devam edecek
16 Mayıs 2019 17:04
|Ardahan'da FETÖ operasyonunda 1 jandarma astsubay tutuklandı
16 Mayıs 2019 16:15
|Irak'ın kuzeyinde iki terörist etkisiz hale getirildi
16 Mayıs 2019 16:11
|Reina saldırganının eşine tahliye
16 Mayıs 2019 15:51
|İstanbul'da terör örgütü DHKP/C'ye operasyonunda 7 gözaltı
16 Mayıs 2019 15:47